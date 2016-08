France : François Hollande à Rio pour soutenir la candidature de Paris en 2014

30 Juillet 2016

France-Sport-JO

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) - Il était annoncé, il sera bien présent. François Hollande fera le voyage vers Rio de Janeiro pour les Jeux de 2016. Un périple olympique dont le programme s’étendra bien au-delà de la seule cérémonie d’ouverture. Le chef de l’Etat français veut profiter des Jeux pour soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024. Un soutien qui ne passera pas inaperçu dans la ville olympique.

L’opération olympique de François Hollande doit débuter jeudi 4 août. A la veille de l’ouverture des Jeux, le chef de l’Etat déjeunera au village avec une partie de la délégation française. Une façon conviviale de prolonger son soutien à une équipe de France à laquelle il a déjà manifesté ses encouragements. Selon le Parisien, François Hollande a écrit en début de semaine une lettre d’encouragement personnalisée à chacun des membres de la délégation française.

La suite du parcours sera plus politique. Au programme, une série d’entretiens avec trois membres du CIO. Dans la soirée, il assistera au dîner officiel donné en son honneur par Thomas Bach, le président du CIO.

Deuxième étage de la fusée, vendredi 5 août. En début de matinée, une entrevue avec Thomas Bach. Un peu plus tard, la conférence de presse de Paris 2024. Un moment fort de la campagne de candidature, au format et aux règles strictes, imposés d’une main de fer par le CIO. Trente minutes, pas une de plus. Six intervenants au maximum. François Hollande sera l’un d’eux, aux côtés notamment de Tony Estanguet, l’un des deux membres français du CIO, et Anne Hidalgo, la maire de Paris.

A l’heure du déjeuner, François Hollande se mettra à table avec les personnalités engagées aux côtés de la candidature de Paris pour les Jeux de 2024.

Le président français croisera ensuite, dans l’après-midi, le ministre brésilien de la Culture. Puis il assistera à la réception offerte par le président brésilien par intérim, Michel Temer, en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement présents pour le début des Jeux. Parmi eux, le Premier ministre italien, Matteo Renzi, lui aussi en campagne olympique, très engagé dans la candidature de Rome 2024. François Hollande se rendra enfin à la cérémonie d’ouverture, au stade Maracana. Selon l’Elysée, il n’est pas prévu qu’il assiste à des compétitions olympiques. (Source Francs jeux).

FIN/INFOSPLUSGABON/ALN/2016

© Copyright Infosplusgabon