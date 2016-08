Gabon : L’Union européenne a débuté sa Mission d’observation électorale

30 Juillet 2016

Gabon-Politique-Mission d'observation électorale

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) – C’est chose faite. La Mission d’observation électorale de l’Union Européenne a débuté depuis jeudi ses activités relatives au suivi de l’élection présidentielle du 27 août au Gabon.

Basée à Libreville, cette mission dirigée par madame Mariya Gabriel, Observatrice-en-chef de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne, « a effectué une visite à Libreville à l’occasion de l’ouverture officielle de la Mission et afin de prendre contact avec les responsables des institutions gabonaises », rapporte un communiqué de presse.

En effet, la mission d’observation de l’Union européenne est déployée au Gabon avec l’accord des autorités gabonaises.

Lors de la conférence de presse tenue à Libreville, Mme Gabriel a encouragé les membres de l’opposition et de la majorité présidentielle, ainsi que les autres parties prenantes au processus électoral, à « éviter toute forme de provocation et de violence ».

Elle a souligné que « la campagne électorale doit se faire dans un environnement apaisé où les libertés fondamentales – liberté d’expression, d’association et de rassemblement – sont pleinement respectées ».

Toujours selon le communiqué de presse, « Mme Gabriel a également encouragé les autorités gabonaises « de garantir la transparence du processus électoral à tous les niveaux, qui est la clé afin que toutes les parties prenantes acceptent les résultats finaux de l’élection. » ».

S’assurer de la pleine coopération des autorités gabonaises avec la mission d’observation

Mme Gabriel avait rencontré les représentants de la Présidence de la République, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Affaire Etrangères et de la Commission Electorale Autonome et Permanente (CENAP), afin de confirmer leur pleine coopération avec la Mission.

Dès lundi, la Mission entamera ses rencontres avec les candidats.

Rappelons que les observateurs auront accès à toutes les étapes le jour du scrutin notamment l’observation de l’ouverture des bureaux de vote, le vote, le dépouillement et la consolidation des résultats au niveau local et national.

Une équipe cadre d’analystes est basée à Libreville depuis le 12 juillet. Samedi prochain, 22 observateurs seront déployés dans les neuf provinces du pays pour mener une observation de long terme sur le terrain. Ils seront renforcés par une autre équipe de 22 observateurs quelques jours avant le scrutin. Au total, une soixantaine d’observateurs seront déployés sur l’ensemble du territoire national pour observer le scrutin.

La Mission d’observation électorale de l’UE a pour objectif de présenter une évaluation précise, détaillée et impartiale du processus électoral, conformément au cadre juridique national et régional et, aux normes et traités internationaux signés par la République gabonaise en matière d’élections démocratiques. La Mission opère en toute indépendance et de manière neutre, sans interférence dans le déroulement électorale, rappelle-t-on.

