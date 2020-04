Coronavirus: vague de soutiens et de solidarité avec les étudiants et les migrants subsahariens en Tunisie

18 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 18 avril (Infoslusgabon)-Les autorités tunisiennes et les organisations de la société civile multiplient les initiatives et les manifestations de soutien et de solidarité envers les étudiants et les migrants subsahariens résidant en Tunisie qui se heurtent à des difficultés du fait du confinement sanitaire général instauré engendré par la pandémie du Coronavirus.

Du fait de la fermeture de l’espace aérien, les milliers d’étudiants africains n’ont pas pu regagner leurs pays d’origine qui eux-mêmes sont confrontés au fléau du Covid-19, tandis que les migrants se sont retrouvés, pour la plupart sans emploi en raison de la fermeture des établissements dans lesquels ils travaillaient.

Mercredi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, a annoncé devant le parlement, la création d’une commission ad-hoc chargée de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les étudiants africains.

Il a indiqué que son département oeuvre, en coopération avec le ministère des Affaires sociales, plusieurs associations et des institutions universitaires privées, à fournir des aides à quelque 8.000 étudiants inscrits dans les universités tunisiennes.

Auparavant, le ministre chargé des Droits de l’homme et des relations avec la société civile Ayachi Hammami, avait mis l’accent sur le souci du gouvernement tunisien d’assurer les conditions d’une vie digne aux étudiants étrangers présent sur le sol tunisien.

“Il n'y aura pas de discrimination entre les Tunisiens et les étrangers vivant en Tunisie à qui nous assurerons une vie digne, le droit de se soigner et une bourse", a-t-il affirmé.

Vendredi, plusieurs organisations de la société civile, des syndicats, des députés et des personnalités publiques ont exprimé, dans un communiqué, leur "profonde préoccupation quant à la marginalisation des catégories les plus précaires de la société tunisienne dont les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile résidant en Tunisie".

Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement tunisien en faveur des étrangers résidant en Tunisie, les signataires dont la centrale syndicale, UGTT, et la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), les autorités à prendre en charge en particuliers les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.

De son côté, le bureau régional de l’Organisation mondiale de la migration (OIM) a entrepris mercredi, en collaboration avec la mairie de Zarzis et la cellule locale d’appui et de prévention, une campagne de distribution de bons de fourniture de produits de base, notamment alimentaires, en faveur des migrants établis dans cette ville du sud tunisien, proche de la frontière libyenne.

La crise sanitaire liée au Coronavirus n’a pas, du reste, manqué d’affecter des joueurs étrangers évoluant dans des clubs de première division.

C’est le cas des footballeurs de l’Etoile Sportive de Métlaoui qui compte sept Africains dont le Camerounais Ibrahima Mouchili, le Ghanéen Isaka Aboudou, le Malien Aboubacar Diarra, les deux Libyens Merrimi et Takkeli et deux jeunes de l’équipe réserve.

Face à la situation difficile dans laquelle se sont retrouvés ces joueurs, les habitants de Métlaoui (centre-est) ont été auteurs d’un beau geste de solidarité en leur offrant une grande quantité de produits de première nécessité.

La direction de l’équipe a, quant à elle, accordé une part de la subvention octroyée par la Fédération tunisienne de football, estimée à 20 mille dinars, à ces joueurs à raison de 800 dinars chacun, en attendant d’autres subventions dans les prochains jours, ont annoncé les dirigeants de ce club.

