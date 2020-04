Des conséquences négatives lourdes attendues sur l'économie tunisienne à cause de Covid-19

18 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 18 avril (Infosplusgabon) - Le gouvernement tunisien fait face à une situation économique précaire à cause de la dégradation de l'économie mondiale suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), ont constaté plusieurs experts à Tunis.

Ils prévoient "des conséquences catastrophiques" sur l'économie tunisienne compte tenu de la faiblesse de sa solidité, d'une part, et de sa dépendance quasi-totale de la partie européenne dont l'économie vient d'entrer dans une période de récession à cause de la prolifération de la pandémie de Covid-19, de l'autre.

Plusieurs catégories de la société tunisienne commencent, au même moment, de sentir le poids de ces conséquences, ont soutenu les experts, affirmant que les effets économiques et financiers de cette situation sur la Tunisie seront de multiples aspects dont les plus importants concernent la baisse des ressources de l'État due à la diminution des activités économiques et les difficultés liées à la nécessité d'assurer les financements extérieurs déjà programmés dans la loi de Finances 2020 et estimés à 9 milliards de dinars tunisiens.

En plus des conséquences négatives de la pandémie de Covid-19 sur des secteurs vitaux comme le tourisme, le transport, l'artisanat et le commerce extérieur, les experts craignent que les effets de la crise sanitaire soient encore plus profonds sur les industries orientées vers l'exportation comme le textile, les pièces détachées de voitures, les industries mécaniques et électriques surtout si l'on sait que la pandémie a particulièrement touché des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne et la Chine qui représentent 60% des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) avait indiqué, jeudi dernier, dans un rapport intitulé "comment la transparence peut-elle aider les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient", que la Tunisie souffrait de l'endettement, de la faiblesse de sa couverture en devises, de sa croissance économique faible, de la récession des emplois et de l'augmentation relative de l'inflation.

La BCT avait précisé que la poursuite de la propagation du coronavirus allait entraîner des effets négatifs sur le tourisme, les exportations et la demande au niveau du marché local ce qui va marquer négativement la croissance, l'emploi et la précarité de la situation des familles en Tunisie.

