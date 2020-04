Tunisie : Opération de rapatriement ce samedi de Tunisiens bloqués à la frontière avec la Libye

18 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 18 avril (Infosplusgabon) - L'opération de rapatriement de centaines de Tunisiens bloqués à la frontière avec la Libye démarre ce samedi, a annoncé le président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, Moustapha Abdelkrim.

Dans une déclaration samedi matin à la presse, M. Abdelkrim a précisé que les Tunisiens bloqués à la frontière avec la Libye qui désirent revenir en Tunisie dépassent 1.000 personnes, indiquant que ce nombre va augmenter dans les prochaines heures.

L'opération de rapatriement a accusé du retard à cause des obstacles organisationnels et de la nécessité pour les autorités tunisiennes de prendre des mesures de sécurité et sanitaires nécessaires pour éviter au pays des conséquences dangereuses de cette opération sur la vie des populations, a-t-il expliqué.

Les autorités tunisiennes sont obligées de s'assurer des identités des personnes rapatriées pour des raisons liées à la crainte de voir figurer parmi elles de présumés terroristes, surtout après la libération des prisonniers de Sabratah et de Sarmana ces derniers jours.

L'Observatoire tunisien des droits de l'homme avait récemment été informé par le Croissant Rouge libyen que de nombreux tunisiens sont confrontés à d'énormes difficultés liées à la situation sécuritaire et de troubles qui sévit en Libye, rappelle-t-on.

Le Consul général de la Tunisie à Tripoli avait auparavant annoncé dans un communiqué, l'ouverture du passage frontalier de Ras Jedir pour permettre aux Tunisiens bloqués à la frontière de regagner leur pays à partir de ce samedi.

Plus de 1.200 Tunisiens sont revenus de la Libye, ces derniers temps, et ont rejoint en toute sécurité leurs régions respectives où ils sont soumis au confinement sanitaire général, rappelle-t-on.

