Les représentations diplomatiques du Niger instruites pour assister les Nigériens bloqués à l'étranger pour raison de coronavirus

18 Avril 2020

Niamey, Niger, 18 avril (Infosplusgabon) - Le Secrétaire Permanent du Haut-Conseil des Nigériens de l’Extérieur, Boubé Yayé, a annoncé vendredi, que toutes les représentations diplomatiques et postes consulaires du Niger ont été instruits pour apporter l’assistance appropriée aux Nigériens bloqués dans certains pays en raison du COVID-19.

Au cours d'un point de presse, Boubé Yayé a estimé que la situation concerne un millier de Nigériens répartis dans des pays comme la Chine, le Maroc, la Tunisie et le Mali.

Le Secrétaire Permanent du Haut-Conseil des Nigériens de l’Extérieur a relevé que ‘’le groupe des Ambassadeurs africains en République Populaire de Chine a entrepris des démarches auprès des autorités, concernant la situation des Africains qui vivent dans certaines provinces, notamment celle de Guangzhou’’.

‘’Ces consultations ont permis d’aboutir à la suspension du test systématique et de confinement «forcé» à leur charge’’, a exprimé M. Boubé Yayé.

De son côté, l’Ambassade du Niger à Pékin a engagé des démarches au profit de certaines familles nigériennes devant être mises en quarantaine dans des hôtels et à leur charge. Ces démarches ont abouti au résultat suivant : ces familles restent confinées dans leurs propres appartements sans avoir à payer des sommes importantes.

Au Maroc, des ressortissants nigériens se trouvent bloqués depuis le 12 mars 2020, suite aux mesures prises par les autorités marocaines de fermer leurs frontières aériennes et terrestres. ‘’ Ces derniers ont demandé au gouvernement d’intercéder auprès des autorités marocaines compétentes pour qu’ils soient autorisés à regagner le Niger’’, a-t-il précisé.

‘’Sur instructions du ministre, l’Ambassade du Niger à Rabat a engagé des démarches auprès desdites autorités pour obtenir une autorisation spéciale aux fins de leur rapatriement au Niger’’, a expliqué M. Boubé Yayé.

En Tunisie, plus d’une centaine de Nigériens ont pu regagner le Niger par un vol de Tunis Air, le 9 avril 2020. Sauf malheureusement, 14 évacués sanitaires qui n’ont pas pu embarquer faute de places.

Le Secrétaire Permanent du Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur a souligné que ‘’s’agissant du Mali, des compatriotes en provenance de la Guinée, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire sont bloqués à Bamako et aux frontières du Mali avec le Burkina Faso et le Sénégal, et qu’à la date du mardi 14 avril 2020, leur nombre est estimé à environ 500 personnes’’.

‘’A cet effet, a-t-il annoncé, l’Ambassade du Niger au Mali et le Bureau du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur au Mali sont instruits pour leur apporter assistance en attendant de trouver une solution pour leur rapatriement au Niger’’.

Le diplomate nigérien a tenu à rassurer ses compatriotes que le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens de l’extérieur continue de « suivre avec toute l’attention requise » la situation de tous les Nigériens qui sont à l’extérieur, bloqués ou pas.

Pour rappel, le Niger a enregistré 627 cas du COVID-19, selon le dernier bilan officiel.

