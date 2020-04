Le Togo enregistre 02 nouveaux cas positifs au coronavirus dont un nourrisson de 28 mois

18 Avril 2020

Lomé, Togo, 18 avril (Infosplusgabon) - Le Togo a enregistré vendredi deux nouveaux cas positifs de contamination au coronavirus dont un nourrisson de 28 mois, portant le nombre à 83 le nombre de patients atteints par le COVID-19, a -t-on appris de sources officielles ce samedi à Lomé.

Selon les chiffres fournis par la Coordination en charge de la riposte contre la pandémie au Togo, 03 patients sont guéris, soit au total 48, réduisant le nombre de cas actifs (en traitement) à 30.

Le nombre de décès, quant à lui, demeure 05 depuis jeudi.

Pour lutter contre la pandémie, le Togo a décrété un état d’urgence sanitaire de 03 mois et un couvre-feu de 20h à 6h à Lomé et à Sokodé, dans le but de restreindre le déplacement des populations dans ces deux villes.

Lomé, la capitale et Sokodé, environ 350 km au nord de Lomé, dans la région centrale, rappelle-t-on, demeurent les deux épicentres de la pandémie dans le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/YUH/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon