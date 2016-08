RWANDA: Nkosazama Dlamini Zuma échange avec les éditeurs de presse africains réunis à Kigali

15 Juillet 2016

Afrique-Agenda 2063- Vers une mobilisation des hommes des medias

Par Antoine NKOLO LAWSON

KIGALI (Rwanda), 15 juillet (Infosplusgabon) - La présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazama Dlamini Zuma , s’est entretenue longuement jeudi au Centre de conférence de Kigali avec une cinquantaine d’éditeurs de presse venus de pays membres de l’Union africaine (UA) à l’invitation du service de communication de cette institution.

Le Forum des éditeurs africains (TAEF), a animé à Kigali une conférence sur le thème : « Vulgariser l’Agenda 2063 à travers le forum des éditeurs d’Afrique ». A la suite de longs échanges constructifs, il a été mis en place une plateforme de concertation , d’échange d’informations pour relever le défi du traitement de l’information africaine par des journalistes africains eux-mêmes.

Cette démarche vise à véhiculer une information vraie et de proximité pour ne pas laisser les medias du nord s'approprier ou « gérer » l’information dans nos pays de la manière dont elle voudrait la traiter au détriment souvent de l’image de l’Afrique.

Le TAEF compte en son sein plusieurs associations de journalistes et devrait s’appuyer sur l’expertise du Forum des éditeurs de l’Afrique centrale (FREMAC) et de l’Association gabonaise des journalistes agenciers de presse écrite et audiovisuelle (AJAPE) qui forment aux techniques journalistiques, notamment.

Pour Madame Nkosazama Dlamini Zuma, l’Afrique a besoin des journalistes bien formés qui traitent une information juste et équilibrée de leur pays et souhaiterait que la presse africaine fasse sienne la vulgarisation de l’Agenda 2063.

Dans cette optique, des pourparlers sont en cours au niveau du Secrétariat exécutif du TAEF pour que les journalistes africains se mobilisent pour prendre en main le destin du Continent.

Mais en réalité, la formation des journalistes incombe aux gouvernements des pays membres de l’Union Africaine. Les journalistes réunis à Kigali ont sollicité l’Union Africaine afin qu'elle invite les Etats africains à financer la formation des journalistes car l’Afrique a besoins de refléter une image positive.

