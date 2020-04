La Société des gynécologues du Burkina Faso au chevet des femmes dans le contexte du Covid-19

18 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 avril (Infosplusgabon) - Au Burkina Faso les femmes enceintes représentent environ 1 pour cent des cas de la maladie à coronavirus, a révélé le Pr. Ali Ouédraogo, président de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina (SOGOB), une structure qui accompagne les femmes enceintes dans ce contexte.

"A ce jour (17 avril), nous avons noté 04 cas de Covid-19 chez des femmes enceintes qui représentent environ 1 pour cent des cas de Covid-19 au Burkina Faso", a indiqué le Pr. Ouédraogo, qui exerce au niveau du CHU de Tengandogo à Ouagadougou, où les cas de la maladie à coronavirus sont soignés.

Selon lui, la principale difficulté pour les gynécologues obstétriciens est le suivi des femmes enceintes dans ce contexte où la distanciation sociale est recommandée et où ils n’arrivent pas à faire de la téléconsultation.

"Néanmoins, nous essayons de répondre à leurs préoccupations. Devant des signes de danger, la consultation est maintenue et devant l’absence de particularité, les rendez-vous sont repoussés", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le traitement, il a indiqué que selon le protocole en vigueur, les femmes enceintes reçoivent la chloroquine comme les autres patients et les gynécologues obstétriciens assurent le suivi, en collaboration avec l’équipe de prise en charge.

La SOGOB participe à la sensibilisation; à travers la diffusion de pratiques factuelles aux professionnels de la santé et aux acteurs du monde la communication.

"Nous avons élaboré, en collaboration avec le ministère de la Santé et d’autres sociétés professionnelles, comme la Société burkinabè de pédiatrie (SOBUPED), le Réseau mère-enfant des hauts bassins (REMEHBS), l'Association burkinabè des sages-femmes et maïeuticiens (ABSFM), un guide de prise en charge de la femme enceinte et du nouveau-né devant une infection Covid-19", a-t-il indiqué.

"Nous sensibilisons les femmes également à travers notre site web, (www.sogob.org ) et notre page Facebook (Sogob.org)", a-t-il poursuivi.

Le Pr. Ouédraogo a invité la population à respecter les mesures barrières recommandées par le ministère de la santé.

En ce qui concerne l’utilisation des masques, il a exhorté la population à s’exercer au port afin d’éviter que ce soit une source de contamination.

"Le masque doit être considéré comme une personne-contact . Il faudrait donc se laver les mains chaque fois que l’on manipule le masque", a-t-il préconisé.

Au total, 557 cas de COVID-19 ont été confirmés dont 216 femmes et 341 hommes, et 228 cas sous traitement depuis le 09 mars 2020 au Burkina Faso.

