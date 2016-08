RWANDA: Kigali capitale de l’Afrique du 10 au 18 juillet 2016

14 Juillet 2016

KIGALI (Rwanda), 14 juillet - Le Rwanda, petit pays d’Afrique centrale, abrite du 10 au 18 juillet à Kigali, les travaux du 27e Sommet de l’Union Africaine. Avec sa propreté et ses paysages, Kigali est classée parmi les villes les plus sûres du monde et dégage une impression forte aux visiteurs.

En arrivant dans la capitale rwandaise, , les paysages verts et montagneux ont conféré au Rwanda le surnom de « Pays des mille collines ». Son célèbre Parc National des Volcans abrite plusieurs espèces de singe dont les gorilles de montagne et les singes dorés. A la frontière de la République Démocratique du Congo (RDC) et de l’Ouganda, le Mont Karisimbi ainsi que quatre autres volcans couverts de forêts attirent des milliers de touristes chaque année.

Kigali, la capitale tentaculaire du pays, offre une belle hospitalité et une vie nocturne vibrante, avec des restaurants de classe internationale.

Rappelons que la ville de Kigali a beaucoup prospéré après le génocide de 1994 et le peuple rwandais a adopté les principes de réconciliation, de paix, de guérison et de commémoration.

Des mémoriaux existent à travers tout le pays dont plusieurs à Kigali tel que le mémorial de Gisizi, où sont enterrés plus de 259 000 victimes.

La visite de ce mémorial constitue une expérience instructive et émouvante pour ceux qui cherchent à en savoir plus sur l’histoire du Rwanda.

Le pays

Nom officiel : République du Rwanda

Nature du régime : présidentiel

Chef de l’Etat et/ou du Gouvernement : Paul KAGAME

Superficie : 26 338 km²

Capitale : Kigali

Population : 12,1 millions d’habitants

Villes principales : Butare, Kigali, Ruhengeri

Langue (s) officielle (s) : anglais, français, kinyarwanda

Langue (s) courante (s) : kinyarwanda

Monnaie : Franc rwandais (1 EUR = 790 RWF)

Fête nationale : 4 juillet

Religion (s) : Catholiques (56,5% en 2001) ; Protestants (26%) ; Adventistes (11,1%) ; Musulmans (4,6%) ; Animistes (0,1%) ; Autres (1,7%)

Indice de développement humain : 151ème sur 187 (PNUD 2014)

Classement Transparency International : 49ème sur 177 pays

PIB : 7,8 milliards $ (EIU, 2014)

PIB par habitant : 650 $ (2014)

Taux de croissance du PIB : 7% en 2014

Solde de la balance des paiements : -212 millions $ (2013)

Taux de pauvreté : 44,9% en 2014

Taux d’inflation : 4,9 % en 2013

Dette : 28% du PIB en 2014

Déficit budgétaire : 4% du PIB (2013-2014)

Principaux clients (exportations) données de 2013 : Chine (24,3%), RDC (17,1%), Malaisie (13,1%) Principaux fournisseurs (importations) données 2013 : Ouganda (16.5%), Kenya (12,5%) et Chine (10,7%).

Principaux secteurs d’activités dans le PIB :

Agriculture : 32%

Industrie : 16%

Services : 52%

(Sources : Chiffres de France Diplomatie)

