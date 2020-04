Quatre nouveaux cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso

17 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 17 avril (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a enregistré jeudi, quatre nouveaux cas de la maladie à coronavirus portant à 546 le nombre de personnes testées positives depuis le 9 mars, a annoncé le Service d’information du gouvernement (SIG).

A la date du 15 avril 2020, "trois nouveaux cas confirmés à Ouagadougou et un nouveau cas à Bobo-Dioulasso" ont été enregistrés, a indiqué le SIG qui signale par ailleurs 31 guérisons, portant à 257, le total des guérisons et zéro décès, laissant le total des décès à 32 et 257 cas sous traitement.

Au total, 546 cas ont été confirmés dont 212 femmes et 334 hommes, depuis le 09 mars 2020.

