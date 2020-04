Coronavirus : Le FMI approuve l'octroi de 21,3 millions de dollars à la Gambie pour lutter contre le COVID-19

17 Avril 2020

Banjul, Gambie, 17 avril (Infosplusgabon) - Sévèrement touchée par la pandémie de COVID-19, la Gambie va bénéficier d’une aide du Fonds monétaire international (FMI) sous la forme d'un décaissement de 21,3 millions de dollars américains pour aider le pays à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et soutenir les efforts des autorités pour contenir la propagation de COVID-19 et limiter ses effets économiques et sociaux pervers.

Le conseil d'administration du FMI a approuvé le décaissement mercredi, notant que la Gambie était extrêmement vulnérable à la pandémie de coronavirus en raison de la densité de sa population et de la faiblesse de son système de santé.

Selon le FMI, l'impact économique du COVID-19 sur la Gambie est important et la pandémie mondiale et les mesures d'urgence qui y sont liées ont entraîné l'arrêt du tourisme, pilier de l'économie, la perturbation des échanges commerciaux et la réduction des envois de fonds et des entrées de capitaux privés.

La croissance du PIB réel prévue pour 2020 a été révisée de 6,3 % à 2,5 % et les perspectives de la balance des paiements se sont affaiblies d'environ 46 millions de dollars américains (soit 2,4 % du PIB).

Le conseil d'administration du FMI a souligné en outre que l'impact budgétaire brut immédiat, y compris le manque à gagner dû à la perturbation de l'activité économique et au retard prévu des investissements publics, est estimé à environ 3,6 % du PIB. La moitié de ce montant correspond directement aux dépenses d'urgence en matière de soins de santé et de logistique, et à l'augmentation des dépenses en matière d'aide sociale, y compris la distribution de denrées alimentaires, l'indemnisation des travailleurs de première ligne et le soutien aux petites entreprises.

"La pandémie mondiale du COVID-19 met à rude épreuve l'économie gambienne, notamment en raison de l'arrêt des voyages internationaux et du tourisme. Les autorités gambiennes agissent de manière décisive pour contenir la propagation de la pandémie au niveau national et atténuer son impact sur l'économie", a déclaré le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang.

Dans sa déclaration faite à la fin des discussions du conseil d'administration, M. Zhang a déclaré que l'approbation par le conseil d'administration du décaissement au titre de la Facilité de crédit rapide permettrait de répondre aux besoins urgents de la balance des paiements et d'augmenter les ressources budgétaires.

"Le soutien des autorités aux programmes sociaux est mis à rude épreuve. Dans ce contexte, il est nécessaire de mieux cibler et de fournir en temps utile l'aide sociale aux ménages et aux secteurs les plus touchés pendant la pandémie", a déclaré M. Zhang.

"Il est important d'établir des critères et des exigences de rapport appropriés pour l'utilisation des dépenses d'urgence et de veiller à ce que les opérations et les dépenses liées à la pandémie du COVID fassent l'objet d'un audit indépendant complet afin de renforcer la transparence. Afin de préserver la viabilité de la dette, les autorités sont encouragées à rechercher des subventions supplémentaires pour les dépenses d'urgence.

"La Banque centrale de Gambie devrait continuer à suivre l'évolution du secteur financier, afin de garantir une liquidité et une surveillance adéquates, tout en évitant un affaiblissement général des normes de surveillance. Un renforcement de la surveillance du marché dans le cadre de la réglementation existante permettra de détecter et de traiter de manière appropriée tout affaiblissement des positions de change des banques. Le maintien d'un taux de change flexible aidera à absorber les chocs de la balance des paiements", a-t-il ajouté.

