Le président Barrow déclare que le système judiciaire a regagné la confiance des populations en Gambie

17 Avril 2020

Banjul, Gambie, 17 avril (Infosplusgabon) - Le président Adama Barrow a déclaré que le système judiciaire gambien était en train de retrouver son image perdue et la confiance des populations dans les trois années qui suivent son administration.

Il a fait cette remarque alors qu'il présidait la prestation de serment de deux nouveaux juges gambiens et d'un secrétaire permanent lors d'une cérémonie qui s'est tenue jeudi au palais présidentiel.

Le président gambien a fait remarquer qu'une telle évolution avait un impact positif sur la démocratie du pays et favorisait les investissements pour le développement socio-économique du pays.

La "gambianisation" du système judiciaire a été au centre du programme de réforme judiciaire du plan de développement national du gouvernement (2018-2021), puisque les juges gambiens représentent actuellement 17 des 25 juges des hautes cours, tous nommés entre 2017 et aujourd'hui.

C'est devenu une source de fierté pour le président, car il félicite les juges nommés qui sont prêts à s'engager et à se mettre au service de la société.

"Je dois vous mettre au défi de vous engager à servir la nation avec honneur et au mieux de vos capacités. Votre engagement et votre désir de servir professionnellement, sans crainte ni faveur, contribueront grandement à donner de l'espoir au secteur public et à garantir que les objectifs fixés soient atteints", a-t-il déclaré aux juges nouvellement nommés.

Le juge Momodou S. M. Jallow et le juge Landing M. Sanneh sont des juges formés en Gambie qui ont servi pendant de longues années dans le système judiciaire et ont gravi les échelons jusqu'à leurs nouvelles fonctions.

Alors que M. Jallow a servi pendant neuf ans comme magistrat et magistrat principal dans toutes les régions du pays, M. Sanneh a occupé les fonctions de greffier, shérif et secrétaire judiciaire avant sa nouvelle nomination.

Leurs nominations sont intervenues à la suite de la recommandation de la Commission du service judiciaire et de l'approbation du président Barrow. Cela porte à quatre le nombre de nouveaux juges pour la seule année 2020.

Pour le secrétaire permanent Momodou Mbai Jabang, il apporte sa riche expérience de fonctionnaire au ministère de l'Agriculture avant sa nomination au poste de secrétaire permanent. Les défis de ce secteur ne sont pas nouveaux pour lui non plus.

"Nous sommes tous conscients des réalités de notre pays", a déclaré le juge Sanneh, en prononçant une déclaration au nom de ses collègues.

"Il nous incombe à tous d’apporter notre pierre dans le développement de notre pays bien-aimé en servant les Gambiens dans les postes qui nous sont attribués", a-t-il ajouté.

