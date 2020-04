Coronavirus : Le FMI verse 115,1 millions de dollars au Tchad pour faire face à la pandémie du COVID-19

17 Avril 2020

Ndjamena, Tchad, 17 avril (Infosplusgabon) - Afin d'aider le Tchad à faire face aux besoins urgents de balance des paiements découlant de la détérioration de la situation mondiale et du déclenchement de la pandémie de COVID-19, le conseil d'administration du FMI a approuvé un décaissement de 115,1 millions de dollars américains au titre de la Facilité de crédit rapide (Rapid Credit Facility, FCR) en faveur du pays.

Selon le FMI, les autorités tchadiennes ont pris des mesures énergiques pour contenir la propagation de la pandémie et élaborent actuellement un plan économique global pour améliorer le système de santé et contenir l'impact économique de la pandémie.

Toutefois, en raison d'une détérioration significative des perspectives macroéconomiques et de l'affaiblissement de la situation budgétaire, des besoins urgents de financement externe et budgétaire sont apparus. Le FMI a déclaré que son soutien contribuerait de manière substantielle à répondre aux besoins extérieurs immédiats et à préserver la marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses de santé essentielles liées au COVID-19.

Suite à la discussion de la demande du Tchad par le conseil d'administration mercredi, M. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI, a fait remarquer : "Le Tchad est confronté aux chocs liés au COVID-19, à l'effondrement des cours mondiaux du pétrole et à la détérioration de la situation sécuritaire, qui entraînent d'importantes difficultés économiques et sociales. L'activité économique s'est ralentie et d'importants besoins de financement sont apparus’’.

En réponse à l'épidémie de COVID-19, les autorités ont pris des mesures énergiques pour stopper la propagation communautaire du virus. Elles augmentent également les dépenses liées à la santé et envisagent un ensemble de mesures économiques pour soutenir les ménages et les entreprises.

"Compte tenu de la nature soudaine des chocs et de leur impact étendu, les autorités vont temporairement réduire le déficit budgétaire pour permettre l'augmentation des dépenses de santé et pour faire face à l'impact de la forte baisse des prix du pétrole. Afin de préserver la viabilité de la dette, elles restent attachées à la trajectoire budgétaire à moyen terme et mettront en œuvre les mesures d'ajustement nécessaires dès que la crise actuelle se sera atténuée", a ajouté M. Furusawa.

En attendant, l'aide financière indispensable des partenaires de développement sera essentielle pour soutenir les efforts du gouvernement visant à atténuer leur impact négatif, étant donné le grand déficit de financement qui est apparu à la suite des chocs.

