Coronavirus : Le patron de l'ONU appelle à une meilleure protection des enfants confrontés à la crise du COVID-19

17 Avril 2020

New York, États-Unis, 17 avril(Infosplusgabon) - La récession mondiale imminente résultant de la pandémie du COVID-19 pourrait causer des centaines de milliers de décès supplémentaires d'enfants cette année, compromettant ainsi les récents progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile, révèle un nouveau rapport des Nations unies publié jeudi.

Dans un communiqué sur ces nouvelles conclusions, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé à une action urgente pour soutenir les enfants du monde entier dans le contexte de la crise universelle.

"Heureusement, les enfants ont été jusqu'à présent largement épargnés par les symptômes les plus graves de la maladie. Mais leurs vies sont totalement bouleversées", a-t-il déclaré.

"J'appelle les familles du monde entier et les dirigeants à tous les niveaux à protéger nos enfants", a-t-il déclaré.

Le rapport constate que l'impact socio-économique de la pandémie, ainsi que les mesures visant à atténuer la propagation du nouveau coronavirus, pourraient être catastrophiques pour des millions d'enfants dans le monde.

Il explique en détail comment la crise met en danger la vie des jeunes dans des domaines clés tels que l'éducation, l'alimentation, la sécurité et la santé.

Pratiquement tous les élèves du monde entier ne sont plus scolarisés à cause de la pandémie.

Près de 190 pays ont imposé la fermeture d'écoles, touchant 1,5 milliard d'enfants et de jeunes.

Le rapport indique que les pertes en matière d'apprentissage aujourd'hui et dans leur développement futur sont difficiles à appréhender.

"Certaines écoles proposent un enseignement à distance, mais celui-ci n'est pas accessible à tous", a déclaré le secrétaire général, ajoutant que les enfants des pays où les services Internet sont lents et coûteux sont gravement défavorisés.

La nutrition des enfants est une autre préoccupation essentielle, selon le rapport.

Le patron de l'ONU a rappelé que même avant la pandémie, la malnutrition et le retard de croissance des enfants atteignaient des niveaux inacceptables.

Les salles de classe étant fermées, les quelque 310 millions d'enfants dans le monde qui dépendent des repas scolaires sont privés de ces rations alimentaires quotidiennes.

Pendant ce temps, les mesures de confinement mises en œuvre à la hâte risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les marchés locaux, ce qui pourrait constituer une grave menace pour l'accès à la nourriture.

Selon le rapport, 60 % des enfants dans le monde vivent dans des pays qui ont mis en place un confinement total ou partiel.

À mesure que la crise s'aggrave, Le niveau de stress des familles augmente parallèlement à l’aggravation de la crise, et les enfants confinés à la maison sont à la fois victimes et témoins de violences et d'abus domestiques.

La fermeture d'écoles signifie également la perte de ce que le patron des Nations unies a appelé "un important mécanisme d'alerte précoce" pour les incidents.

"Il existe également un risque que les filles abandonnent l'école, ce qui entraînerait une augmentation des grossesses chez les adolescentes", a-t-il ajouté.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et ses partenaires ont signalé en début de semaine, qu'avec l'augmentation du nombre d'enfants qui dépendent de la technologie pour apprendre et se socialiser, le risque d'abus et d'exploitation en ligne augmente.

Le secrétaire général a souligné la responsabilité particulière des entreprises de réseaux sociaux dans la protection des enfants en ligne.

Bien que les taux d'infection par les coronavirus aient été jusqu'à présent "beaucoup plus faibles" chez les enfants, le rapport a constaté que les effets plus profonds de la crise sur la santé des enfants sont significatifs.

Les hôpitaux et les établissements de santé submergés de patients atteints de COVID-19 rendent difficile l'accès des enfants aux soins standard.

Les familles sans emploi, ou dont les revenus sont réduits d'une autre manière, sont obligées de réduire les dépenses essentielles de santé et d'alimentation, ce qui affecte particulièrement les enfants, les femmes et les mères qui allaitent.

Les campagnes de vaccination contre la polio ont cessé, ce qui a retardé l'éradication de la maladie dans ses deux derniers bastions : l'Afghanistan et le Pakistan. En outre, 23 pays ont suspendu les campagnes de vaccination contre la rougeole qui visaient près de 80 millions d'enfants.

"Avec l'accélération de la récession mondiale, il pourrait y avoir des centaines de milliers de décès d'enfants supplémentaires en 2020", a averti le secrétaire général.

Ce scénario annulerait effectivement les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile au cours des deux ou trois dernières années.

"Et ce chiffre alarmant ne tient même pas compte des services perturbés par la crise - il ne fait que refléter la relation actuelle entre les économies et la mortalité, ce qui en sous-estime probablement l'impact", indique le rapport.

Si la crise du COVID-19 est sans précédent, elle est aussi l'occasion d'une "solidarité internationale sans précédent" pour les enfants et l'humanité.

Les gouvernements sont invités à prendre des mesures pour contrer les effets collatéraux sur les enfants en déployant ou en étendant l'aide sociale aux familles, en sécurisant les chaînes d'approvisionnement alimentaire et les marchés alimentaires locaux, et en donnant la priorité à la continuité des services tels que la scolarisation, les programmes de nutrition et les soins maternels et néonatals.

Le rapport recommande en outre une protection spécifique pour les enfants les plus vulnérables, tels que les migrants, les réfugiés, les minorités, les enfants handicapés et ceux qui vivent dans des bidonvilles.

Les stratégies standard d'éloignement et d'enfermement doivent être adaptées dans des lieux tels que les milieux à faibles revenus en zone urbaine, les camps de réfugiés et les zones de conflit.

Le rapport souligne que les Nations unies travaillaient dans tous les domaines et sont prêtes à soutenir les pays qui s'efforcent d'investir dans la jeune génération du monde.

Le secrétaire général a déclaré : "Avec la pandémie qui met en danger tant d'enfants dans le monde, je réitère mon appel urgent : protégeons nos enfants et préservons leur bien-être".

