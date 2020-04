Coronavirus : L'Université du Botswana aide à lutter contre le COVID-19

17 Avril 2020

Gaborone, Botswana, 17 avril (Infosplusgabon) - L'Université du Botswana (UB) a développé trois logiciels pour aider à la gestion de l'épidémie du COVID-19.

Le Professeur David Norris, vice-chancelier de l'UB, a déclaré, jeudi, que les outils logiciels avaient été développés grâce à une collaboration entre les facultés d'ingénierie et de technologie (FET), le département d'informatique et la faculté de médecine.

"La Faculté d'ingénierie et de technologie a développé une visualisation de carte web et un tableau de bord de suivi en direct qui enregistre les données et montre les tendances en temps réel des informations sur les cas de COVID-19 au Botswana", a déclaré M. Norris.

Il a ajouté que le tableau de bord a été développé en collaboration avec l'Institut de géomatique du Botswana (BIG) et est géré par le personnel de l'Université du Botswana.

D'autre part, le département d'informatique a développé deux applications d'auto-évaluation pour la surveillance à distance des personnes en quarantaine et hors quarantaine, ainsi que pour les travailleurs de santé de première ligne.

"Les applications d'auto-évaluation permettront d'exploiter les données reçues du département de suivi et d'évaluation du ministère de la Santé et du Bien-être (MOHW) pour les évaluer et les analyser afin d'aider à la prise de décision en temps réel", a déclaré le Professeur Norris.

Il a ajouté que les instruments avaient été développés avec l'expertise du Département de la santé publique de la Faculté de médecine.

Entre-temps, les systèmes développés ont été mis en place pour servir d’interface au système d'information du ministère de la Santé et du Bien-être.

FIN/INFOSPLUSGABON/MMM/2020

© Copyright Infosplusgabon