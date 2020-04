La France salue la mémoire d’Edem Kodjo

17 Avril 2020

Paris, France, 17 avril (Infosplusgabon) – La France a salué, jeudi, la mémoire d’Edem Kodjo, ancien Premier ministre togolais et ancien Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, décédé, samedi dernier à Neuilly-sur-Seine en banlieue parisienne suite à un accident vasculaire-cérébral.

« La France salue la mémoire d’un homme d’État, universitaire brillant, diplomate et haut fonctionnaire international, qui fut un artisan inlassable de la paix et de l’unité africaine et un fervent défenseur des valeurs démocratiques », a déclaré, jeudi, le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Le diplomate togolais, 82 ans de son vrai nom Édouard Kodjovi Kodjo, diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), a été ministre de l’Économie et des Finances, puis ministre des Affaires étrangères et de la Coopération dans son pays avant d’occuper de 1978 à 1983 le poste du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union africaine, lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement en Égypte.

Edem Kodjo, élu député en 1994, s’est retiré de la scène politique togolaise en 2009 pour se consacrer à sa fondation Pax Africana dont l’objectif est la réduction des conflits en Afrique et la proposition des solutions pour un développement intégral et authentique de l’Afrique.

Le 14 janvier 2016, il a été désigné par l’Union africaine facilitateur en République démocratique du Congo, pour mettre en place un dialogue entre le pouvoir et l’opposition et de déboucher sur un accord politique en vue de l’élection présidentielle avant de jeter l’éponge dix mois plus tard.

L’ancien Premier ministre togolais, enseignant à la Sorbonne, est également auteur de plusieurs livres dont « Et demain l'Afrique », récompensé par le Grand prix littéraire de l’Afrique noire en 1985, « L'Occident, du déclin au défi », « Au commencement était le glaive » et « Lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire ».

