RWANDA : Ouverture à Kigali des travaux du 27e Sommet de l’Union Africaine

14 Juillet 2016

Par Antoine NKOLO LAWSON, envoyé spécial à Kigali

RWANDA, Kigali, 14 juillet (Infosplusgabon) - Les travaux relatifs au 27e Sommet de l’Union Africaine (UA) -- qui consacre un accent particulier sur les Droits de l’Homme avec un accent particuliers sur les droits de la femme -- se sont ouverts mercredi au Centre des conférences Kigali, au Rwanda.

Le thème du Sommet est : « Année Africaine des droits de l’homme avec un accent particulier sur les droits des femmes ».

Les journées de jeudi et vendredi ont été spécialement réservées pour dresser un inventaire de recommandations claires et pertinentes, à soumettre aux Chefs d’Etat et de gouvernement attendus pour samedi.

L’une des recommandations importante s du Sommet de Kigali prise lors des travaux de la 29e Session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine a été l’étude des modalités pratiques pour la délivrance d’un passeport africain, --nécessaire pour booster l’intégration régionale -- au bénéfice des citoyens des pays membres et qui présentera les spécificités de chaque nation.

Selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo, « Il y aura également un travail à réaliser pour la reconnaissance de ce passeport par les autres pays ».

« Le Rwanda a déjà débuté l’impression de ce passeport et cela dépendra de chaque pays de lancer le processus », a-t-elle ajouté à l’occasion d’une conférence de presse qu’elle a animé jeudi matin dans la salle réservée aux médias.

Les responsables des différentes délégations présentes devraient imprimer one orientation nouvelle à leurs multiples rencontres en mettant l’accent sur l’établissement d’un programme d’activités réaliste et réalisable en début de chaque année sur la base des priorités stratégiques précises.

Il est également souhaitable que la Commission de l’UA et les organes présentent un seul rapport annuel d’activités axé sur les actions entreprises et les résultats obtenus.

A Kigali, l’ordre du jour du 27e Sommet a été limité à des questions stratégiques, au nombre desquels le financement de l’Union et son budget ; les élections et les questions de paix et de sécurité sur le Continent.

Ainsi, la mise en œuvre de cette décision pour toutes les rencontres repose désormais sur le Comité des représentants permanents (COREP) et la Commission de l’Union Africaine qui ont un rôle décisif à jouer dans la préparation des réunions et dans le suivi des décisions qui y sont prises.

Moussa Faki Mahamat invite à plus d’efficacité des réunions

Le ministre tchadien des Affaires étrangères et Président du Conseil exécutif, Moussa Faki Mahamat, a déclaré qu’il est important « que la présidence en exercice de l’Union, de concert avec les Chefs d’Etat concernés et la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, le Dr Nkosazama Dlamini Zuma, s’est engagée dans un processus de rationalisation et d’efficacité des réunions des instances supérieures à travers l’allègement de leurs ordres du jour.

« En l’espace de 20 ans, le pays a surmonté la terrible épreuve du génocide pour reconstruire un Etat dont la réussite sur tous les plans est aussi rapide que spectaculaire », a souligné Moussa Faki Mahamat.

Il a salué « tous les Etats qui ont pris des mesures concrètes qui vont dans le sens du respect et de la promotion des Droits de l’Hommes et de la Femme ».

La presse sollicitée pour vulgariser l’Agenda 2063

En marge du 27e Sommet de l’Union Africaine est organisée du 13 au 15 juillet par le Bureau du Porte-parole et le Département de la Communication, sous l’égide de la Commission de l’UA et en collaboration avec le Forum des éditeurs africains (TAEF), une conférence sur le thème : « Vulgariser l’Agenda 2063 à travers le forum des rédacteurs d’Afrique ».

Le rencontre qui réunit une centaine de Rédacteurs en chef et de Directeurs de Publication des maisons de presse aussi bien publiques et privées de l’ensemble des Etats membres de l’Union, africaine, a mis en place une plateforme de discussions qui mènera à l’élaboration de stratégies à adopter pour vulgariser l’agenda cité plus haut ; mais également d’informer les citoyens africains sur les mécanismes de sa mise en œuvre, de son financement et de sa responsabilisation.

FIN/INFOSPLUSGABON/ANL/2016

© Copyright Infosplusgabon