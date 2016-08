Afrique : L’ADEA lance un appel à contributions de la Triennale 2017

29 Juin 2016

LIBREVILLE, 29 juin (Infosplusgabon) - L’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) a annoncé, mercredi, le lancement de l’appel à contributions de la seconde Triennale qui se tiendra du 15 au 17 mars 2017 dans la ville de Marrakech, au royaume du Maroc, sur le thème "Revitaliser l’éducation dans la perspective du Programme universel 2030 et de l’Agenda 2063 pour l’Afrique".

Dans le cadre de la préparation de la Triennale, l'ADEA est à la recherche d’études de cas, de rapports de recherche, de rapports nationaux, de rapports basés sur des projets, des témoignages, ou des résumés de consultations avec les parties prenantes de l'éducation (pays et/ou organisations) sur l'un des sous-thèmes mentionnés ci-dessus. Les documents devraient se concentrer sur les défis de mise en œuvre, ce qui a fonctionné, les pratiques et les innovations qui peuvent être mises à l’échelle, etc.

Les différents sous-thèmes sont la mise en œuvre de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie pour le développement durable, la promotion de la science, des mathématiques et des technologies de l’information et de la communication (TIC), la mise en œuvre de l’éducation pour la renaissance culturelle africaine et les idéaux panafricains et la promotion de la paix et de la citoyenneté mondiale à travers l’éducation.

L’objectif général de cette Triennale est de servir de tribune de partages d’expériences pour les différentes parties prenantes et de concevoir de façon collective les stratégies, les modalités, les conditions et les facteurs pour l’opérationnalisation et de la mise en œuvre du Cadre d’action de l’éducation selon les cadres mondiaux et continentaux.

Les articles retenus seront présentés au cours de la Triennale 2017. La soumission des appels à contributions est fixée au 31 juillet prochain. (Source Pana).

