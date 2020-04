Coronavirus : Décollage d'un important pont aérien de secours pour les pays africains "les plus vulnérables"

16 Avril 2020

Addis-Abeba, Ethiopie, 16 avril (Infosplusgabon) - Le premier des "vols de solidarité" de l'ONU transportant du matériel médical d'urgence dans la guerre contre le coronavirus (COVID-19) a quitté Addis-Abeba.

A bord de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, affrétée par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se trouvent un million de masques faciaux, ainsi que des gants, des lunettes de protection, des respirateurs et bien d'autres articles essentiels, selon un communiqué des Nations unies.

"Nous avons vu à maintes reprises nos travailleurs de la santé être victimes de maladies infectieuses en travaillant dans les hôpitaux et parfois succomber", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. "C'est inacceptable. Cet équipement de protection individuelle contribuera à leur sécurité. L'OMS s'est engagée à protéger les personnes qui sont en première ligne des soins de santé".

Selon le communiqué, il y a suffisamment d'équipements pour protéger les travailleurs de la santé pour se prémunir tout en traitant plus de 30.000 patients à travers le continent.

La porte-parole du PAM, Elisabeth Byrs, a déclaré : "Il s'agit de loin de la plus importante expédition de fournitures depuis le début de la pandémie et elle permettra de tester et de traiter les personnes vivant dans des pays où les systèmes de santé sont parmi les plus faibles, tout en garantissant que les travailleurs de la santé en première ligne sont correctement protégés".

Dans un premier temps, le matériel sera distribué dans cinq autres pays africains - Djibouti, Soudan, Érythrée, Somalie et Tanzanie - dans le cadre d'un effort accru visant à doter 95 pays les plus exposés au nouveau coronavirus avec du matériel médical et des travailleurs humanitaires.

L'OMS a indiqué que sa plateforme logistique de Dubaï a travaillé sans relâche pour expédier plus de 130 envois d'équipements de protection individuelle (EPI) et de matériel de laboratoire dans 95 pays, dans les six régions de l'OMS.

"Les vols commerciaux sont cloués au sol et le fret médical est bloqué. Nous pouvons arrêter la propagation du virus, mais nous devons travailler ensemble", a déclaré David Beasley, directeur exécutif du PAM.

"Le PAM s'est engagé à acheminer le matériel médical vital vers les lignes de front et à protéger le personnel médical pendant qu'ils sauvent des vies. Nos ponts aériens doivent être entièrement financés pour ce faire, et nous sommes prêts à transporter des travailleurs sanitaires et humanitaires de première ligne ainsi que du fret médical".

Pour soutenir une opération logistique aussi massive, le PAM a lancé un appel de fonds de 350 millions de dollars, mais il n'a reçu jusqu'à présent qu'un quart de cette somme. "Nous avons grandement besoin de financement et nous sommes prêts à mettre en place une base logistique pour l'effort de réponse mondial", a déclaré Mme Byrs.

En partenariat avec l'entreprise, l'OMS souligne la nécessité d'une solidarité entre les pays et les organisations pour surmonter la pandémie.

"Cela montre à quel point il est crucial et important que nous travaillions tous ensemble et que cette réponse COVID doit être une réponse de l'ensemble des Nations unies. C'est ainsi que le monde va la vaincre", a déclaré le Dr Margaret Harris, porte-parole de l'OMS.

Outre les masques, gants et lunettes de protection, d'autres équipements de protection individuelle indispensables sont transportés, notamment des écrans faciaux, des blouses médicales, des tabliers et des thermomètres.

L'agence sanitaire des Nations unies a déclaré dans un communiqué que la cargaison comprend également "une grande quantité" de matériel médical donné par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ainsi que l'initiative de la Fondation Jack Ma, lancée par le milliardaire chinois qui a fondé le groupe Alibaba.

L'Union africaine, par l'intermédiaire des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), offre un soutien technique et coordonne la distribution du matériel.

En plus de l'envoi de matériel médical et de travailleurs médicaux indispensables à travers l'Afrique dans le cadre de la réponse COVID-19, la plateforme aérienne humanitaire d'Addis-Abeba assurera également les évacuations médicales des travailleurs humanitaires.

"Une équipe de 25 employés du PAM chargés de l'aviation et de la logistique est basée à l'aéroport international de Bole à Addis-Abeba pour gérer l'opération 24 heures sur 24", a déclaré l'agence.

