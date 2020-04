Evasion collective de 401 détenus d'une prison dans l'Ouest de la Libye

15 Avril 2020

Tripoli, Libye, 15 avril (Infosplusgabon) - Quelque 401 détenus de la prison de Sorman (Ouest), dont 384 hommes et 09 femmes, se sont évadés, lundi, lors d'une mutinerie qui avait eu lieu lors de la libération de la ville et sa prise de contrôle par l'armée loyale au gouvernement d'union nationale, a annoncé, mercredi, le ministère libyen de la Justice.

Lundi, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont repris deux villes stratégiques, Sabratha et Sorman, ainsi que cinq autres localités sur le littoral ouest de la Libye qui étaient occupées par les partisans de Haftar.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les détenus étaient "tous arrêtés et condamnés, sur la base de procédures légales correctes".

Le ministère de la Justice a précisé qu'il "avait ordonné à la police judiciaire d'accélérer l'ouverture d'une enquête urgente et complète pour déterminer le contexte de ces événements et identifier les responsables et engager des poursuites judiciaires à leur encontre".

Le ministère a appelé les prisonniers en fuite à la nécessité de se rendre immédiatement à la prison la plus proche (Joud Al-Dayem, Mellitah), avertissant "ceux qui ne se seront pas présentés contre des poursuites".

Il a appelé les services de sécurité et de justice à prendre toutes les mesures qui conduisent à l'arrestation de ces prisonniers en fuite et à leur emprisonnement.

Dans le communiqué, le ministère de la Justice "a démenti les rumeurs selon lesquelles il y avait des personnes détenues illégalement dans certains des quartiers généraux de Sorman", soulignant qu'"il n'y a pas de détenus dans les services de la police judiciaire qui sont illégalement détenus".

Il a appelé "toute personne prétendant être enlevée ou détenue illégalement à soumettre une plainte aux autorités judiciaires et de saisie pour prendre notamment des mesures juridiques à cet effet".

