Un mort dans un accident de la route au Burkina Faso

15 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 15 avril (Infosplusgabon) - Un accident de la route a fait un mort, mercredi, à 45 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a annoncé la Brigade des Sapeurs-pompiers.

Le mercredi 15 avril 2020 à 11h30, la première Compagnie de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers, basée à Ouagadougou, a été alertée pour secours routier sur la RN 3-route de Kaya.

Il s'agissait d'un accident impliquant un camion de 10 tonnes de transport mixte, en provenance de Kongoussi qui s'est renversé à environ 45 KM de Ouagadougou, selon les pompiers.

"On enregistre un décès et trois blessés légers évacués dans un centre de santé et 01 blessé grave évacué à l'hôpital Yalgado Ouédraogo".

La Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers présente ses condoléances à la famille éprouvée et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, elle recommande toujours la prudence aux conducteurs.

