Libye: L'UNSMIL préoccupée par l'escalade continue en Libye et condamne les actes de représailles dans la partie ouest du pays

15 Avril 2020

Tripoli, Libye, 15 avril (Infosplusgabon) - La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) se dit préoccupée par l'escalade continue de la violence en Libye, notamment l'intensification des combats au cours des derniers jours, entraînant des pertes civiles et des risques de nouveaux vagues de déplacements.

Dans un communiqué publié, ce mercredi, l'UNSMIL a souligné "avec une grande inquiétude des signalements d'attaques perpétrées contre des civils, contre la prison de Surman et la libération de 401 prisonniers sans une sélection, ni une procédure judiciaire, mais aussi de la profanation de cadavres, des actes de représailles, y compris des pillages, des vols à main armée et la mise à feu de certaines propriétés publiques et privées au niveau des villes côtières de l'Ouest récemment tombées aux mains des forces du gouvernement d'unité nationale".

Selon le communiqué, l'UNSMIL est en train de suivre ces allégations qui constitueraient de graves violations de droits humains internationaux et du droit humanitaire, si elles étaient avérées.

La Mission a également condamné le bombardement sans discrimination de Tripoli avec des roquettes par les forces de l'armée nationale de la Libye (LNA), dont la plupart ont atterri sur des lieux d'habitations de personnes civiles, engendrant ainsi d'innombrables pertes.

L'UNSMIL a aussi averti que les actes de représailles ne font qu'empirer le conflit et peuvent aboutir à un cycle de revanche qui peut menacer le tissu social du pays.

"La Mission exhorte toutes les parties en conflit à la désescalade et les invite à respecter les appels répétés du Secrétaire général des Nations Unies et des partenaires internationaux pour une pause humanitaire", selon le communiqué.

