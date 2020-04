Etats-unis : Le FMI approuve un décaissement d'un montant de 114,49 millions de dollars américains en faveur du Niger pour l'aider à combattre le COVID-19

15 Avril 2020

Washington, Etats-Unis, 15 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, mardi, le décaissement de 114,49 millions de dollars américains au titre du Facilité de Crédit Rapide (RCF) en faveur du Niger pour l'aider à faire face à la Pandémie du Covid-19.

"Ces fonds décaissés vont permettre au Niger de satisfaire les besoins urgents des balances de paiements en comblant les déficits financiers dans les comptes budgétaires et extérieurs et devraient également contribuer à catalyser un soutien supplémentaire des bailleurs de fonds", a déclaré le Conseil d'administration du FMI, dans un communiqué transmis, ce mercredi.

Le FMI continue de surveiller étroitement la situation au Niger et se tient prêt et disposé à octroyer des conseils sur le plan politique et de soutiens additionnels, si nécessaire, selon le communiqué.

Le Conseil d'administration du FMI a également approuvé un réaménagement des décaissements dans le cadre du programme élargi de Crédit (ECF) qui soutient depuis 2017, le programme de réforme économique du Niger, dans le but d'accorder plus de temps pour l'achèvement de la prochaine revue du programme tout en maximalisant de soutiens financiers dans le cadre du RCF.

A la suite des discussions du Conseil d'administration du FMI sur le Niger, le directeur général adjoint de l'institution financière internationale, Geoffrey Okamoto, a indiqué que la Pandémie du COVID-19 est en train d'avoir des incidences et des effets négatifs sur le Niger et les risques à la baisse sont également significatifs.

"Le ralentissement économique, les pressions budgétaires, et le durcissement des conditions de financement sont en train de créer des déficits financiers énormes au niveau des finances publiques et de la balance des paiements pour cette année 2020", a ajouté M. Okamoto.

Le haut-fonctionnaire du FMI a également souligné que les autorités nigériennes se sont attelées rapidement dans la conception d'un plan comportant trois volets assorti de mesures visant à endiguer la pandémie et à alléger ses effets sur le plan social et économique.

L'assistance financière du FMI au titre du RCF comble une partie importante du déficit financier du Niger, soutenant ainsi la mise en œuvre du plan de lutte contre la crise. Cependant, un soutien additionnel à temps de la part de la communauté internationale est indispensable, a-t-il souligné.

"Une hausse, cette année, du déficit budgétaire serait appropriée, reflétant ainsi une inévitable baisse au niveau des recettes budgétaires et des besoins de dépenses pressants pour les soins de santé, la protection sociale, et un soutien pour les entreprises durement touchées", a fait savoir M. Okamoto, signalant au passage que le ministère nigérien des Finances était en train d'évaluer de manière exhaustive les mesures prises par rapport à la crise qui devraient être, selon lui, bien ciblées et évaluées de manière prudente dès que possible.

"Le gouvernement reste engagé à son programme de réforme économique soutenu par un arrangement en cours avec le FMI dans le cadre du programme élargi de crédit (ECF). Ce programme de réforme économique se focalise sur la mobilisation de recettes nationales, sur l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, et sur le renforcement du secteur privé tout en préservant la stabilité macroéconomique et des finances publiques soutenables", a conclu le directeur général adjoint du FMI.

