L'ONU dénonce les bombardements contre les civils à Tripoli et les exactions contre des habitants à l'Ouest de la Libye

15 Avril 2020

Tripoli, Libye, 15 avril (Infosplusgabon) - La Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) a exprimé sa profonde préoccupation à l'égard des exactions commises dernièrement contre des habitants des villes sur le littoral à l'Ouest de la Libye reprises récemment par l'armée loyale au gouvernement d'union nationale et dénoncé la poursuite des bombardements des quartiers résidentiels à Tripoli ciblant des civils par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué publié, mercredi, l'UNSMIL s'est dite "alarmée par l'escalade continue de la violence en Libye, en particulier par l'intensification des combats, ces derniers jours, faisant des victimes civiles et risquant de nouvelles vagues de déplacements".

L'UNSMIL a noté "avec une vive inquiétude les informations faisant état d'attaques contre des civils, de la libération de la prison de Sorman et de la libération de 401 prisonniers sans procédure judiciaire, ni examens approfondis, la profanation de cadavres, les représailles, y compris des pillages, vols et incendies de propriétés publiques et privées, dans des villes côtières occidentales récemment saisies par les forces du gouvernement d’accord national (GNA)".

La mission onusienne a indiqué qu'"elle donne suite aux allégations ci-dessus qui, si elles étaient vérifiées, constitueraient de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire".

L'UNSMIL a condamné également "les forces de l'Armée nationale libyenne (LNA) qui ont bombardé aveuglément Tripoli avec des roquettes, dont beaucoup ont atterri sur des quartiers civils, faisant des victimes".

"Les actes de vengeance aggraveront encore le conflit et mèneront à un cycle de vengeance qui menace le tissu social en Libye", a indiqué la Mission appelant "les parties au conflit à désamorcer, à freiner l'incitation et à respecter immédiatement les appels répétés du Secrétaire général et des partenaires internationaux à une pause humanitaire".

Lundi les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont repris deux villes stratégiques, Sabratha et Sorman, ainsi que cinq autres localités sur le littoral ouest de la Libye qui étaient occupées par les partisans de Haftar.

