3,95 millions de dollars de la Banque mondiale pour faire face à la pandémie de COVID-19 au Niger

Niamey, Niger, 15 avril (Infosplusgabon) - La Banque mondiale a approuvé mercredi, un financement de 13,95 millions de dollars destiné à prévenir, identifier et faire face à la menace que le coronavirus fait peser sur la santé publique au Niger et à renforcer les capacités de préparation des systèmes nationaux, indique un communiqué de cette institution.

Selon ce communiqué, le Projet de riposte d’urgence à la pandémie de COVID-19 viendra appuyer le plan d’intervention mis en œuvre par les autorités en facilitant l’achat rapide de médicaments et d’équipements indispensables pour le traitement des infections au coronavirus.

Il soutiendra également la campagne nationale de sensibilisation déployée par les pouvoirs publics auprès de la population en vue de freiner la propagation de la maladie. Le projet s’attachera en particulier à renforcer le niveau de préparation du pays en développant les moyens de dépistage précoce et de traitement des patients et en améliorant les capacités des laboratoires et la veille sanitaire.

« Il est crucial d’être proactif dans la lutte contre le coronavirus. Ce programme apporte au Niger un soutien urgent afin d'empêcher la propagation de l'épidémie de COVID-19, de limiter la transmission locale du virus et d'atténuer son impact sanitaire », souligne Joelle Beatrice Dehasse, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Niger.

