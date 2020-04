Plus de 9.000 personnes au Nord -Kivu vaccinées contre Ebola avec le deuxième vaccin

15 Avril 2020

Kinshasa, RD Congo, 15 avril (Infosplusgabon) - 9.560 personnes ont été vaccinées contre la Maladie à Virus Ebola (MVE), avec le deuxième vaccin dénommé Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, du 14 février au 10 avril 2020, dans deux aires de la zone de santé de Karisimbi, à Goma, au Nord-Kivu, rapporte le bulletin quotidien du Comité national multisectoriel de la riposte à la Maladie à Virus Ebola transmis mercredi à Infosplusgabon.

Le deuxième vaccin qui vient en complément du premier, le rVSV-ZEBOV, utilisé depuis le 08 août 2018 contre le virus Ebola, était approuvé le 22 octobre 2019 par le Comité d’Éthique de l’Ecole de santé publique de l’université de Kinshasa et le 23 octobre 2019 par le Comité national d’Éthique, précise le bulletin du Comité national multisectoriel.

Grâce au premier vaccin "rVSV-ZEBOV», la RD Congo a déjà vacciné 301.828 personnes depuis le 08 août 2018 jusqu'au 13 avril 2020, souligne le bulletin du Comité national multisectoriel.

Pour rappel, depuis la déclaration de cette épidémie d'Ebola le 1er août 2018, le cumul des cas est de 3.458, dont 3.313 confirmés et 145 probables avec 2.277 décès (2.132 décès des cas confirmés et 145 décès des cas probables), 1.169 vainqueurs (personnes guéries, ou survivants) et 193 cas suspects en cours d'investigation.

Le cumul des voyageurs contrôlés aux 109 points de contrôle sanitaire mis en place dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri s’élevait, jusqu’au 4 avril 2020, à 169.733.500, note-t-on.

