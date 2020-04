Trop tôt pour envisager la reprise des cours dans les établissements scolaires au Togo

15 Avril 2020

Lomé, Togo, 15 avril (Infosplusgabon) - Les autorités togolaises n’envisagent pas la reprise des cours dans les établissements scolaires du pays, suite à la pandémie du coronavirus, a indiqué mercredi le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Affoh Atcha-Dedji.

A la suite des rumeurs persistantes selon lesquelles les cours vont reprendre la semaine prochaine, le ministre a estimé qu’il est "trop tôt pour envisager la reprise".

Selon Affoh Atcha-Dedji, les conditions idoines ne sont pas encore garanties, suite à la pandémie dont le nombre des victimes augmente dans le pays et face à la peur et aux inquiétudes des parents d’envoyer leurs enfants à l’école.

Le ministre a indiqué qu'un plan pour sauver l’année scolaire était en cours d’études avec les acteurs du secteur.

Aussi, a-t-il renchéri, le programme de l’année en cours est bouclé à 70-75 pc selon les établissements scolaires, rassurant que "l’année ne sera pas blanche".

Il a annoncé par ailleurs que d’autres formes d’enseignement font l’objet de réflexions, comme l’enseignement à distance et via les médias, notamment la télévision, la radio et les réseaux sociaux.

Cependant, le faible taux de pénétration de l’internet, surtout dans les campagnes, l’impossibilité pour les élèves des villages d’avoir accès aux médias de masse et à l’électricité, constituent des freins à cette ambition, soulignent quelques enseignants qui avouent ne pas être eux-mêmes préparés et ne disposent pas de moyens techniques pour assurer de tels cours.

Le Togo, rappelle-t-on, a fermé le 20 mars dernier les établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre, en raison de la pandémie du coronavirus dont le nombre de cas confirmés positifs était estimé à 77, mardi 14 avril.

Le pays a un taux élevé de scolarisation, mais ne dispose pas de moyens techniques et humains pour dispenser des cours à distance.

