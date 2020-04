Le ministre malien des Affaires étrangères s'entretient avec l'ambassadeur chinois sur le traitement des Africains en Chine

15 Avril 2020

Bamako, Mali, 15 avril (Infosplusgabon) - Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, a eu, mardi, un entretien avec ambassadeur de Chine, Zhu Liying, sur les informations relatives aux discriminations, dont des Maliens et des Africains vivant à Guangzhou feraient l’objet, a-t-on appris de source officielle.

"Les hautes autorités maliennes sont très attentives au traitement réservé à leurs compatriotes, dont elles ont souci du confort, où qu’ils se trouvent", a indiqué M. Dramé au diplomate chinois.

Il a exprimé le souhait que les Maliens et les Africains soient traités en Chine à la hauteur des excellentes relations amicales et fraternelles qui existent entre la Chine et l’Afrique.

En réponse, l’ambassadeur Zhu Liying a souligné la très bonne qualité des relations entre le Mali et la Chine et a annoncé que "des mesures correctives sont en cours pour résoudre les difficultés passagères".

Ces derniers temps, des informations font état de discriminations dont font l'objet des Africains vivant dans plusieurs localités de la Chine .

Ils sont accusés de propager le coronavirus dans ce pays, en refusant de respecter les gestes barrières, dit-on.

