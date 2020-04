Environ 15,6 milliards de FCFA de la Banque mondiale au Mali pour la riposte au coronavirus

15 Avril 2020

Bamako, Mali, 15 avril (Infosplusgabon) - La Banque mondiale a accordé au Mali un financement de 25,8 millions de dollars, soit environ 15,6 milliards de FCFA, dont la moitié sous forme de don et l’autre moitié sous forme de crédit remboursable, destiné au projet de riposte d'urgence à la pandémie du coronavirus au Mali, a-t-on appris de source officielle.

Le Premier ministre malien, Boubou Cissé, et la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Mme Soukeyna Kane, ont procédé, mardi, à Bamako, à la signature de l'accord de financement, en présence du ministre malien de la Santé, Michel Hamala Sidibé.

L’objectif visé est le renforcement de la capacité du gouvernement malien à prévenir la pandémie du Covid-19, à s’y préparer et à y répondre de façon efficace sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agit, notamment, de faire face aux multiples conséquences de la maladie sur l’ensemble des secteurs d’activité de la vie économique, sociale, culturelle, conformément à la politique nationale de lutte contre la pandémie du Covid-19.

Intervenant lors de la cérémonie de signature de l'accord, Soukeyna Kane a indiqué que le projet de riposte d’urgence à la pandémie du Covid-19 s’inscrivait dans le cadre de l’aide rapide d’un montant global de 14 milliards de dollars, soit environ 8.000 milliards de FCFA, mobilisé par le Groupe de la Banque mondiale afin d’aider les systèmes de santé à travers le monde à relever les défis immédiats de cette pandémie.

Elle a rappelé que" le projet de riposte d’urgence à la pandémie du Covid-19 visait à faire face à cette crise sanitaire, notamment grâce à l’amélioration de l’accès aux services de soins de santé et la promotion d’une réponse intégrée à la pandémie, par le biais d’un renforcement des moyens de dépistage (tests), de détection et de traitement des patients, ainsi qu’à l’amélioration des capacités des laboratoires et des moyens de veille sanitaire".

Le projet s’appuiera sur le Programme de renforcement des trois systèmes régionaux de surveillance des maladies (Redisse) et le Projet d’accélération vers la couverture médicale universelle (PACSU) et permettra de renforcer la surveillance, la détection et la gestion des cas à Bamako, dans les régions et les districts sanitaires.

Il permettra également de rendre disponibles 100 cliniques modulaires pour accroître la capacité en lits et d’augmenter la fourniture d’équipements de protection individuelle.

En outre, le projet prévoit la formation du personnel de santé, l’augmentation du nombre des agents et l’octroi de primes pour améliorer les conditions de travail.

Soukeyna Kane a annoncé que compte tenu des défis que pose la pandémie du Covid-19, ce soutien d’urgence n’est que le début d’un effort plus vaste que le Groupe de la Banque mondiale prévoit de fournir aux pays qu’elle finance dont le Mali.

Le Premier ministre malien a qualifié ce financement de la Banque mondiale de "geste solidaire et humanitaire ", et salué les autorités du Groupe de la Banque mondiale à travers la directrice des Opérations pour le Mali pour la promptitude avec laquelle l’institution intervient aujourd’hui pour soutenir le gouvernement malien dans ses efforts de prévention et de lutte contre cette pandémie.

Boubou Cissé a souligné qu’à ce stade, s’il est difficile de prévoir les impacts du Covid-19 sur l’économie, le Mali commence déjà à ressentir ses effets.

"Les prévisions établies par les services officiels projettent le taux de croissance de l’économie malienne à 0,9 pc, contre une projection initiale de 5,00 pc au titre de l’année 2020" a indiqué le Premier ministre malien, ajoutant qu'au total pour le Mali, le manque à gagner, en termes de recettes du budget général, est estimé à 222,1 milliards de FCFA au premier semestre 2020.

Il a précisé qu'en tenant compte des économies envisageables au niveau des dépenses, il se dégagerait un besoin de financement à couvrir de 182,2 milliards de FCFA au 30 juin 2020.

