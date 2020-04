Une mission médicale chinoise attendue jeudi au Burkina Faso pour renforcer la lutte contre le coronavirus

15 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 15 avril (Infosplusgabon) - Des experts chinois et un important lot de matériels contre le Covid-19 sont attendus, jeudi, à Ouagadougou, la capitale burkinabè, pour renforcer la lutte contre le coronavirus, annonce l’ambassade de Chine au Burkina Faso dans un communiqué.

"C’est une équipe composée de 12 experts médicaux chinois. Leur mission est de partager leurs expertises et de fournir des conseils pratiques et techniques, afin d’améliorer les capacités préventives et curatives des deux pays contre le Covid-19. Avant leur départ, ils ont tous été soumis à un test de dépistage du Covid-19 dont les résultats sont tous négatifs", indique le communiqué.

"La Chine et l’Afrique sont de bons frères de longue date qui partagent des difficultés et des défis communs depuis longtemps", indique l’ambassade qui rappelle qu’au "temps où la situation en Chine contre le Covid-19 était des plus difficiles, les pays africains ont apporté un soutien précieux que nous avons toujours en mémoire".

"La Chine accorde une attention particulière aux efforts de prévention et de contrôle des épidémies en Afrique. Le peuple chinois, en surmontant toutes sortes de difficultés, a apporté des soutiens concrets et solides en matériels à l’Union africaine et à tous les pays amis africains", souligne le communiqué.

Selon l'ambassade, les experts, de part et d’autre, ont déjà entamé plusieurs échanges vidéo pour élaborer et perfectionner ensemble un plan de riposte contre le Covid-19.

"De nombreuses provinces, villes, entreprises et organisations privées en Chine fournissent également des soutiens indéfectibles à nos amis africains", indique encore le communiqué.

"Cela montre la solidarité exemplaire dans la communauté de destin sino-africain. La Chine s’engage à renforcer sa coopération avec les pays africains et à travailler en synergie avec eux pour, ensemble, remporter la victoire finale contre la pandémie du Covid-19", conclut le communiqué.

Au total, 528 cas de coronavirus ont été confirmés avec 177 guérisons, 30 décès et 321 encore sous traitement au Burkina Faso depuis le 9 mars 2020.

FIN/INFOSPLUSGABON/AZR/2020

© Copyright Infosplusgabon