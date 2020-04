Le Roi du Maroc, Mohammed VI, propose une initiative africaine contre la pandémie du coronavirus

14 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 14 avril (Infosplusgabon) - Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a proposé lundi le lancement d’une initiative de chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) qui sévit dans le monde.

Selon des sources marocaines autorisées, "il s’agit d’une initiative pragmatique et orientée vers l’action, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie dans les différents pays africains".

Le Souverain chérifien a fait cette proposition lors d'entretiens téléphoniques avec les chefs d'État ivoirien et sénégalais, Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall, ont ajouté les mêmes sources.

Ces entretiens ont essentiellement été axés sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 sur le continent africain.

Le Roi du Maroc avait, dès le début, de la pandémie demandé au gouvernement marocain de prendre une série de mesures préventives pour y faire face en donnant ses directives au Premier ministre, Saâeddine El Othmani, et à tous les secteurs concernés à appliquer les mesures nécessaires, afin de permettre au pays de contrer la pandémie, rappelle-t-on.

Parmi ces mesures, figurent la création d'un Fonds spécial pour gérer la pandémie, la distribution des aides financières aux nécessiteux, la mise en place d'un comité de veille sanitaire, économique et stratégique, l'instauration de l'état d'urgence et la restriction du déplacement des citoyens pour endiguer la propagation du virus.

Le Maroc a aussi imposé, depuis mardi dernier, le port obligataire du masque à l'extérieur, lorsque la sortie des personnes concernées est nécessaire dans des cas exceptionnels édictés par les autorités, suite à la propagation du Covid-19, qui a touché le monde entier faisant des milliers de victimes.

Le gouvernement marocain a, sur instructions du Roi du Maroc, adopté une approche basée sur la mobilisation des Marocains, afin d'assurer l'adhésion de toutes les structures nationales à la lutte contre la pandémie.

Le Souverain chérifien avait instruit, dans une démarche d'anticipation, les chefs des armées et de la gendarmerie d'utiliser tous les moyens à la disposition de la santé militaire, notamment les cadres médicaux et paramédicaux, pour renforcer les structures de la Santé du pays dans le cadre de la lutte contre le virus mortel.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exprimé sa satisfaction par rapport aux mesures prises par le Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Parmi ces mesures figurent aussi l'affectation de 8.000 chambres dans les différents hôtels du Royaume aux équipes médicales, la fabrication de 05 millions de masques vendus à des prix subventionnés par le Fonds spécial, la fabrication de respirateurs artificiels, la mise à la disposition des équipes médicales de moyens de communication et du carburant gratuitement, le payement des travailleurs journaliers, etc.

Les systèmes de santé précaires dans plusieurs pays africains peuvent compter et tirer profit de l'expérience marocaine dans la lutte contre le nouveau coronavirus, notamment en ce qui concerne l'adoption de mesures préventives et la fabrication de masques et de respirateurs artificiels, soulignent les observateurs.

FIN/INFOSPLUSGABON/SER/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon