OMS adverte contra desconfinamento apressado

13 Avril 2020

Genebra, Suíça, 13 avril (Infosplusgabon) - O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, advertiu contra o levantamento apressado das restrições impostas para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19), no Mundo.

Em declarações à imprensa, Gebreyesus afirmou que um levantamento demasiado rápido de tais restrições pode conduzir a um "ressurgimento mortal" da pandemia.

"A OMS quer ver as restrições levantadas como toda a gente", disse, alertando todavia que o refluxo do vírus "pode ser tão mortal como a sua propagação se não for devidamente gerido".

De acordo com Gebreyesus, a OMS está a trabalhar com vários países para uma flexibilização "gradual e cautelosa" das restrições de viagens.

Ele apontou seis condições que devem ser cumpridas antes de qualquer levantamento das restrições, incluindo o controlo da transmissão do vírus e a garantia da saúde pública e prestação de cuidados de saúde.

A minimização do risco em ambientes expostos (instalações de cuidados prolongados, medidas preventivas no trabalho, nas escolas e outros locais públicos), o controlo od risco de casos importados e a responsabilização das populações fazem igualmente parte das condições apontadas.

"Cada indivíduo tem um papel a desempenhar na luta contra a pandemia", concluiu Tedros.

