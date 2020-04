COVID-10: Plus de 250 millions FCFA de dons financiers déjà enregistrés au Bénin

12 Avril 2020

Cotonou, Bénin, 12 avril (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois a déjà encaissé plus de 250 millions FCFA de dons de personnes physiques et morales dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, apprend-on ce dimanche de sources officielles à Cotonou.

« …plus de 250 millions de FCFA ont été reçus en dons financiers et plus d’un millier de dons en nature, composés entre autres de concentrateurs d'oxygène, de gants, de gels hydro alcoolique, de masques, de pulvérisateurs, des équipements de protection individuelle, de pocket wifi... », selon un compte rendu publié sur le site dédié à cet effet.

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 au Bénin, des personnes morales et physiques manifestent de plus en plus un fort élan de solidarité par des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l’endroit du gouvernement qui a déjà pris des dispositions pour recevoir ces dons, se réjouit-on.

Le Bénin, rappelle-t-on, a confirmé le 16 mars dernier, son premier cas d’infection au Covid-19, un Burkinabè de 49 ans qui avait auparavant séjourné en Belgique et dans son pays.

Le pays compte à ce jour, un total de 35 cas confirmés, avec 5 guérisons, 29 cas sous traitement et 1 décès.

« Sur un total de 35 cas infectés au Bénin, 32 sont venus de l'étranger et 3 cas autochtones (infectés par les cas importés). Sur 1138 personnes en quarantaine ou en auto isolement dépistées, 1115 personnes sorties avec résultat négatif », informe –t-on.

En vue de limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de procéder au dépistage systématique de toutes les personnes en quarantaine ou en auto-isolement.

