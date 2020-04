L'Afrique du Sud va mener une enquête sur les informations selon lesquelles les africains sont pris pour cibles en Chine

12 Avril 2020

Le Cap, Afrique du Sud, 12 avril (Infosplusgabon) - Les allégations selon lesquelles des Africains sont pris pour cibles en Chine et soumis à des expulsions forcées à cause de la pandémie de coronavirus feront l'objet d'une enquête du Département sud-africain des relations internationales et de la coopération.

Cela fait suite à des informations qui font état de ce que des expatriés africains à Guangzhou aient été accusés d'importer des cas de COVID-19 (coronavirus) en Chine. Certains affirment qu'ils ont été expulsés de leurs maisons par les propriétaires et refoulés des hôtels.

"Nous exhortons les autorités chinoises à enquêter sur les allégations selon lesquelles des africains seraient soumis à des tests de dépistage du coronavirus", a indiqué dimanche le Département.

Par ailleurs, le Groupe des ambassadeurs africains à Pékin a envoyé un message au gouvernement chinois à ce sujet.

Dimanche également, le président de l'UA, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a nommé quatre envoyés spéciaux pour "mobiliser le soutien international aux efforts de l'Afrique pour relever les défis économiques auxquels les pays africains seront confrontés à la suite de la pandémie de Covid-19".

Ces envoyés spéciaux qui sont des économistes réputés ont pour noms Trevor Manuel, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Dr Donald Kaberuka et Tidjane Thiam.

Ils seront chargés de «solliciter un soutien rapide et concret comme promis par le G20, l'Union européenne et d'autres institutions financières internationales».

«Compte tenu de l'impact socio-économique et politique dévastateur de la pandémie sur les pays africains, ces institutions doivent soutenir les économies africaines qui sont confrontées à de sérieux défis économiques avec un plan de relance global pour l'Afrique, notamment le rééchelonnement de la dette et des intérêts, a déclaré le président Ramasphosa.

D’autre part, un vol de South African Airways (SAA) transportant environ 200 ressortissants sud-africains devrait atterrir dimanche soir à l'aéroport international du Cap.

"SAA a effectué vendredi un vol de rapatriement pour le compte du gouvernement canadien qui a convoyé des citoyens canadiens à Londres, où ils ont pris un vol de correspondance vers leur pays d'origine", a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne Tlali Tlali.

Le ministre des Transports Fikile Mbalula a indiqué qu'à leur arrivée, les passagers seront soumis à une période de quarantaine obligatoire.

