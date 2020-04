Covid-19 : L’OMS demande à Paul Biya de réagir

12 Avril 2020

Paris, France, 12 avril (Infosplusgabon) – Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a demandé dans une correspondance au président camerounais de sortir de son mutisme face à la pandémie du covid-19, lui affirmant que son « engagement politique est indispensable ».

« Excellence, votre engagement personnel est nécessaire pour mobiliser les communautés et renforcer l’élan d’un mouvement sociétal contre la COVID-19. Votre voix et votre présence par l’intermédiaire des principaux moyens de communication et l’orientation fondée sur des bases factuelles et une vision claire des mesures à apporter que vous pouvez donner en vous adressant régulièrement à la nation auront une valeur inestimable », a écrit Tedros Adhanom, dans une correspondance adressée au président camerounais le 23 mars dernier et rendue public vendredi.

Dans sa missive de quatre pages, le directeur général de l’agence onusienne a présenté au chef de l’Etat camerounais toutes les séries d’actions entreprises par l’OMS pour surmonter cette crise sanitaire avant de lui suggérer une stratégie coordonnée et pratique consistant en la mise en œuvre des mesures que beaucoup de pays ont déjà adoptés.

« Le virus lui ignore les frontières ou les différences politiques, et les décisions prises dans un pays peuvent avoir des répercussions sur les efforts de riposte aux quatre coins du monde. La politisation de l’épidémie ou l’excès d’optimisme dans la riposte d’un pays peut constituer un obstacle insurmontable dans la lutte contre le virus – tant au plan national qu’au plan mondial », a souligné le patron de l’OMS au président Biya.

Le chef de l’Etat camerounais, qui serait actuellement en résidence dans son village natal Mvomeka’a, est parmi les rares, sinon le seul président qui ne s’est pas adressé à ses citoyens depuis que la crise sanitaire alors que son pays compte plus de 700 cas.

FIN/INFOSPLUSGABON/PIT/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon