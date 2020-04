Coronavirus: le Ghana prolonge de deux semaines l'interdiction des rassemblements publics

12 Avril 2020

Accra, Ghana, 12 avril (Infosplusgabon) – Initialement prévu pour un mois, le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a prolongé de deux semaines supplémentaires l'interdiction des rassemblements publics, notamment les activités religieuses et la fermeture des écoles, pour contenir la pandémie de COVID-19 (coronavirus).

Le directeur des communications à la présidence, Eugene Arhin, a déclaré dimanche que la prolongation prend effet lundi.

Jeudi dernier, le président a prolongé d’une semaine supplémentaire le confinement partiel d’une durée initiale de deux semaines de trois villes à savoir Accra, Kumasi et Tema, et de deux communes, Kasoa et Ashaiman, identifiées comme étant des zones à risque du coronavirus.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus au Ghana (COVID-19) est de 408 avec huit décès.

Le 15 mars, le président Akufo-Addo a interdit toutes les réunions publiques, y compris les conférences, les ateliers, les funérailles, les festivals, les rassemblements politiques, les activités ecclésiastiques et d'autres événements connexes dans tout le pays dans le cadre des mesures visant à stopper la propagation du coronavirus.

Le président a déclaré que les enterrements privés étaient autorisés, mais le nombre de personnes qui peuvent y assister ne doit pas dépasser 25.

Les écoles ont été fermées à travers le pays et toutes les frontières sont fermées. Les marchés sont ouverts, mais la distanciation sociale est un énorme problème, les agents de sécurité et les autorités locales ayant du mal à contrôler les foules qui y affluent.

