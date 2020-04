La Guinée dans la phase 4 de la transmission communautaire du coronavirus

12 Avril 2020

Conakry, Guinée, 12 avril (Infosplusgabon) - La Guinée est entrée dans la phase 4 de la transmission communautaire du coronavirus qui bat son plein dans la capitale actuellement, a souligné, samedi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) qui a enregistré dans la journée 38 nouveaux cas positifs.

A cet égard, l’ANSS exhorte les populations et les chefs d’entreprises à faire confectionner des masques locaux destinés à leurs employés en vue de circonscrire le mal qui, selon la même source, prend des proportions inquiétantes dans le pays qui a un total de 250 cas positifs, dont 17 guéris, zéro décès.

Depuis le premier cas, décelé le 12 mars dernier, les autorités sanitaires locales ont multiplié les appels et les messages de sensibilisation des populations sur les dangers du coronavirus, tirant la sonnette d’alarme pour affirmer que la maladie progressait à un rythme effrayant parce que certains contacts refusaient de se présenter dans les structures sanitaires.

En début de semaine, l’ANSS avait averti sur les risques de propagation, jugés très élevés dans le pays où 3.364 contacts ont été recensés, mais dont des centaines échappent aux contrôles de suivi, estimés à 70 pc.

L’entrée de la Guinée dans la phase du Covid-19 a lieu vingt-quatre heures après la création par le chef de l’Etat, Alpha Condé, d’un Conseil scientifique de riposte contre la pandémie de la maladie à coronavirus.

Ce Conseil scientifique, composé de 17 membres, réunira plusieurs experts nationaux, issus de divers domaines et a pour but de formuler des recommandations pertinentes afin de renforcer l’efficacité de la riposte nationale contre la pandémie.

Le nouvel instrument va également assurer la mission de veille, d’analyse et de conseil au gouvernement dans les domaines épidémiologiques, biologiques, cliniques, thérapeutiques, socio-anthropologiques, économiques et environnementaux.

Il est particulièrement chargé d’émettre régulièrement un avis scientifique sur la gestion et l’évolution sanitaire, sociale et économique, relative au Covid-19 sur la base d’analyses, d’études de recherche et d’investigation et de collecte de données scientifiques pertinentes.

Il devra apporter un éclairage sur les orientations, les résultats de recherches fondamentales, et aussi se prononcer sur les mesures à prendre en vue de faire des propositions d’approches innovantes, scientifiques, technologiques et thérapeutiques formulées pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Il devra favoriser la collaboration scientifique et technique avec les spécialistes, notamment les experts nationaux et internationaux en vue de recueillir et de s’approprier les meilleurs standards scientifiques en la matière.

La structure assurera une veille sur les impacts socio-économiques inhérents à l’évolution du Covid-19 et formulera des recommandations en vue d’apporter des ajustements utiles.

Elle donnera un avis scientifique sur tout sujet soumis par le gouvernement et prendra toute initiative scientifique et technique s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission.

Dans la croisade contre le Covid-19, trois centres de suivi et de traitement ont été rapidement érigés à Nongo, (banlieue de la capitale) où l’Etat envisage d'accroître sa capacité d’accueil à 100 lits, à Kindia, à 135 km, et à Dubréka, à 50 km.

On rappelle que le Président Condé a prorogé, jeudi, pour 21 jours l’état d’urgence sanitaire qui avait été mis en place une première fois le 27 mars dernier.

