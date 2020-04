36 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au Burkina Faso

12 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 12 avril (Infosplusgabon) - Trente-six nouveaux cas confirmés de la maladie à Coronavirus ont été enregistrés samedi au Burkina Faso portant à 484 le nombre de personnes testées positives depuis le 9 mars, a-t-on appris de source officielle.

A la date du 10 avril 2020, "36 nouveaux cas confirmés dont 33 à Ouagadougou et 03 à Falangoutou", ont été enregistrés au Burkina Faso, a annoncé le service d'information du gouvernement (SIG) dans un communiqué. Le texte signale six guérisons, portant à 155, le total des guérisons et un décès à Ouagadougou, portant à 27, le total des décès.

Au total, 302 cas sont sous traitement. Cependant, au total, 484 cas ont été confirmés dont 189 femmes et 295 hommes, depuis le 09 mars 2020.

Le gouvernement remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie à Coronavirus. Il salue la veille citoyenne dans la lutte contre le COVID-19 et appelle les Burkinabè à l’union pour réussir à vaincre cette pandémie.

