Ghana : Le nombre de cas confirmés de coronavirus passe de 30 à 408

12 Avril 2020

Accra, Ghana, 12 avril (Infosplusgabon) - Le nombre de cas positifs liés au coronavirus au Ghana a grimpé de 30 à 408, a annoncé ce samedi, le Service national ghanéen de la Santé (GHS).

Le bilan total des pertes en vies humaines causées par la pandémie a augmenté considérablement, a indiqué le GHS en faisant le point quotidien de la situation épidémiologique dans le pays.

On signale également que 8 des 16 régions que compte le pays ont enregistré des cas positifs liés à la Pandémie virale.

Ces régions sont le Grand Accra, Ashanti, les régions du Centre, de l'Est, du Nord, du Nord-Est et les régions orientales et occidentales supérieures du pays.

Le GHS a également révélé que 42,9% de ces cas sont des cas importés, tandis que les 57,1% restants ont été contractés dans le pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIT/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon