La progression de l'épidémie du COVID-19 en Libye, son effet sur le coût de la vie et la poursuite des combats à la Une des journaux

12 Avril 2020

Tripoli, Libye, 12 avril (Infosplusgabon) - Les journaux parus cette semaine en Libye se sont focalisés sur le bilan de l'épidémie du coronavirus qui a progressé ces dernières semaines dans le pays, atteignant 24 cas confirmés infectés au coronavirus dont 8 guérisons et un décès et ses conséquences sur le coût de la vie avec la flambée des prix de denrées alimentaires.

Cette pandémie qui représente un défi majeur pour la Libye n'a pas empêché l'escalade militaire entre les acteurs du conflit qui ont intensifié les actions, selon les couvertures des journaux qui se sont intéressés aussi aux répercussions des affrontements armés sur les conditions des citoyens à travers un rapport de l'Organisation internationale pour la migration (OIM) sur les personnes déplacées.

Sous le titre "Escalade sur le terrain perceptible dans la guerre de Tripoli ... et Corona progresse", le journal Al-Wassat a écrit que la capitale, Tripoli, a accueilli la deuxième année de la guerre, qui s'enflamme toujours à sa périphérie sud, avec une escalade remarquable entre les forces du commandement général et les forces du gouvernement d'union nationale.

L'hebdomadaire libyen paraissant au Caire, Al-Wassat, a ajouté que la "trêve humanitaire" a été "étouffée au berceau", malgré le fait que les deux parties avaient répondu favorablement aux appels internationaux qui ont demandé cette trêve pour faire face à la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Le journal a signalé la gravité de la situation qui s'est accrue avec le ciblage des établissements de santé, censés abriter certaines des personnes touchées par l'épidémie.

A cela s'ajoute la crise économique résultant de la fermeture des installations pétrolières - la seule source de revenus du pays - qui s'est poursuivie face à la frustration américaine à l'égard de la reprise des combats et la préoccupation européenne à l'endroit de l'épidémie qui a affecté le vieux continent avec des dommages humains et matériels énormes, a signalé Al-Wassat.

Le journal a indiqué que des fuites ont dévoilé des efforts de médiation européenne sans susciter d'attention au haut niveau, au moment où c'est l'opération navale européenne "IRINI" qui est devenue le seul point de contact en Libye.

"Avec l'échec apparent de la trêve humanitaire demandée par les parties internationales et la poursuite des bombardements mutuels entre les deux parties, les craintes d'une crise humanitaire augmentent, à un moment où le nombre de victimes du virus Corona est passé à 24 aujourd'hui", a écrit Al-Wassat.

Le journal a rapporté que le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, a pour sa part, accusé les forces du commandement général dirigé par Haftar de n'avoir pas mis en œuvre la trêve humanitaire pour permettre de faire face au nouveau coronavirus, assurant que le gouvernement d'union nationale "a répondu à tous les appels et efforts internationaux pour arrêter les combats en Libye, le 18 mars, tandis que l'autre partie est passée outre et a continué de violer la trêve déclarée.

Les craintes de l'évaporation des efforts diplomatiques internationaux et européens dans le dossier libyen augmentent, dans un contexte d'une préoccupation mondiale et européenne face à la pandémie de coronavirus, a précisé le journal, qui cite un rapport de l'International Crisis Group évoquant des responsables européens qui disent que "les efforts pour obtenir un cessez-le-feu en Libye ne reçoivent plus une attention de haut niveau en raison de l'épidémie".

"Toutes les médiations diplomatiques en Libye sont actuellement gelées, et le forum de réconciliation que l'Union africaine cherche à tenir n'est pas à l'ordre du jour", a déclaré Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine cité par le journal.

Selon le journal, M. Faki craint que les groupes terroristes actifs dans la région du Sahel et dans le Lac Tchad et la Libye utilisent la crise sanitaire mondiale pour doubler leurs actions violentes.

Le journal a conclu cependant, que les politiciens et diplomates se sont déclarés surpris du manque de sensibilisation des parties internes sur la gravité de la situation, ce qui met le pays au bord d'une crise humanitaire menaçant de surprendre tout le monde, notamment au vu de la perte d'environ 4 milliards de dollars depuis la fermeture des installations pétrolières du pays, le 17 janvier dernier", selon les chiffres officiels".

La persistance des tensions entre le Conseil présidentiel et la Banque centrale sur le budget et les crédits documentaires à l'importation du pays, cumule des facteurs d'explosion, dont le résultat s'est reflété dans l'impatience des Libyens et de leur incapacité à endurer la situation étouffante dans laquelle ils vivent, a ajouté le journal.

Le journal Afrigatenews s'est fait l'écho d'un rapport de l'OIM dans lequel elle indique que "plus de 200 000 Libyens ont été déplacés au cours de l'année écoulée depuis que le conflit a de nouveau éclaté dans le pays"; elle a également alerté sur la gravité de la situation humanitaire dans le pays en raison de la poursuite du conflit.

"Les déplacés à Tripoli représentent 150.000 nouveaux cas sur l'exode total", a indiqué l'organisation dans un communiqué publié sur son site Internet, ajoutant que "certaines autres zones touchées par le conflit dans le pays, comme Morzouk, Syrte et Abou Grein où d'autres personnes ont été forcées à quitter leurs domiciles".

L'OIM a souligné, selon Afrigatenews, que les hostilités qui "se poursuivent tout au long de cette semaine dans la capitale Tripoli, ont endommagé les infrastructures civiles, y compris un établissement de santé, parmi les quelques établissements de santé encore ouverts dans la ville, qui est l'hôpital Al-Khadra qui traite les personnes infectées par le COVID 19".

"La situation humanitaire en Libye n'a pas connu pire depuis le début du conflit l'an dernier", a déclaré le journal citant Federico Soda, chef de l'Organisation internationale pour la migration en Libye, ajoutant que "les besoins n'ont jamais été aussi grands qu'aujourd'hui et les conditions n'étaient pas aussi risquées qu'aujourd'hui".

Abordant la hausse du coût de la vie dans cette phase que traverse la Libye, le journal Al-Wassat a écrit qu'"avec la hausse record des prix des matières premières sur les marchés libyens, dans le contexte des mesures de prévention accompagnant la lutte contre la propagation du coronavirus et les différends autour des dispositions financières (budget) dans le pays, les revendications sont de retour pour la reprise du versement de l'"allocation familiale" après l'arrêt de son versement, il y a environ six ans, malgré le fait que son versement est obligatoire en vertu d'une loi adoptée par le Congrès général (CGN-Assemblée sortante).

L'inflation a atteint, selon le journal, des taux records au cours de la dernière période, atteignant selon les analystes à 70%, compte tenu des conditions de couvre-feu dans le pays et la persistance des divergences pendant des mois sur le système de crédits documentaires en raison des différends entre le Conseil présidentiel et la Banque centrale.

En effet, l'analyste économique, Attia Al-Fitouri s'attend à ce que "les prix continuent d'augmenter, surtout avec l'avènement du mois de Ramadan", a précisé le journal.

L'allocation familiale adoptée sous l'ancien régime était de quatre dinars pour l'épouse et de deux dinars pour les enfants, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée le 15 décembre 2013 par le Congrès général national, stipulant que chaque Libyen et Libyenne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans a droit 100 dinars par mois, versés au chef de famille en cas de poursuite de la relation conjugale, et au parent ayant la garde en cas de séparation des époux, et aux tuteurs, selon les circonstances.

