Zimbabwe : 2 nouveaux cas positifs enregistrés vendredi portent à 13, le nombre de personnes testées positives au COVID-19 dans le pays

12 Avril 2020

Harare, Zimbabwe, 12 avril (Infosplusgabon) - Le nombre de cas positifs liés au coronavirus au Zimbabwe a grimpé à hauteur de 13, après que le laboratoire national microbiologique de référence a annoncé deux nouveaux cas positifs parmi les 25 cas suspects testés hier, vendredi.

On rappelle également que le Zimbabwe a enregistré trois décès liés à la pandémie virale depuis le début de sa propagation dans le pays.

Face à un risque d'une recrudescence de la pandémie dans le pays, les partenaires au développement sont en train d'accélérer les efforts pour soutenir le gouvernement zimbabwéen dans sa lutte contre le COVID-19.

Mercredi dernier, le Service du Royaume-Uni pour le Développement International (DFID) avait annoncé son soutien à hauteur de 43,6 millions de dollars américains aux partenaires qui soutiennent le pays, tels que l'UNICEF, l'OMS, le PNUD et le PAM, dans leurs efforts de lutte contre le COVID-19 au Zimbabwe.

Cette aide du DFID servira à l'achat de médicaments, au financement des mesures de prévention et de contrôle, des campagnes de sensibilisation, au programme de soutien en faveur des enfants, et au soutien psycho-social pour les travailleurs de première ligne.

L'argent servira également à financer des infrastructures dans le domaine de l'assainissement, de l'eau, et de l'hygiène, et à l'octroi d'aides humanitaires pour aider à atténuer les effets de la crise sur les couches les plus vulnérables de ce pays de l'Afrique australe.

Le mardi 9 avril, les Etats-Unis, à travers le plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le SIDA (PEPFAR), avaient annoncé une affectation d'un montant d'environ 150.000 dollars américains destiné à appuyer les mesures préventives contre le COVID-19 au Zimbabwe, notamment chez les personnes souffrant du VIH.

Cette somme s'ajoute au montant de 470.000 dollars américains annoncé le 27 mars par l'USAID en guise de contribution offerte à l'OMS pour soutenir le Zimbabwe dans sa lutte contre le COVID-19.

Ce soutien financier intervient au moment où les médecins et les infirmiers au Zimbabwe observent une grève pour dénoncer le manque d'équipements de protection personnelle au niveau des hôpitaux publics pour traiter les cas suspects de COVID-19.

Mardi dernier, l'association des défenseurs des droits humains au Zimbabwe avait saisi la Haute Cour de Zimbabwe à Harare, la capitale, pour inciter le gouvernement à doter les professionnels de Santé du pays d'équipements de protection personnelle et à équiper les hôpitaux publics de matériels pour combattre l'apparition du COVID-19 dans le pays.

