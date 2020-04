Baisse de 23 pour cent du taux de crimes en Tunisie, selon le ministère de l'Intérieur

09 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 9 mars (Infosplusgabon) - Le taux de criminalité en Tunisie a baissé de 23 pour cent en mars dernier en comparaison avec le même mois de l'année dernière, a annoncé, mercredi, le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Khaled Lahyouni.

Une baisse de 3.389 crimes a été enregistrée entre mars 2019 et mars 2020, a précisé M. Lahyouni, ajoutant que malgré la couvre-feu et le confinement total, en raison de la situation sanitaire dans le pays et la mobilisation exceptionnelle pour faire respecter ces mesures préventives contre le Covid-19, les forces de l’ordre (police et Garde nationale) continuent, parallèlement, à lutter contre le crime.

La lutte contre le crime reste une priorité pour toutes les unités sécuritaires, a-t-il dit.

Les forces de sécurité travaillent à faire respecter les mesures du confinement et le couvre-feu d'une part et à combattre le terrorisme de l'autre.

Il a cité, à cet égard, l'élimination, la semaine dernière, de deux présumés terroristes et le démantèlement de cellules qui planifiaient pour perpétrer des attentats.

