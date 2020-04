Près de 2.000 personnes arrêtées en Tunisie pour violation du couvre-feu et du confinement

Écrit par Antoine Lawson | 09 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 9 avril (Infosplusgabon) - Au total, 1.973 personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt pour violation du couvre-feu et 600 autres pour non respect du confinement sanitaire général, a annoncé, mercredi, le porte-parole du ministère tunisien de l'Intérieur, Khaled Lahyouni, précisant que ces arrestations ont été effectuées dans le cadre de l'application des mesures édictées depuis le 18 mars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Il a également indiqué que 859 lieux publics évoluant dans différents secteurs ont été fermés et 2.000 procès-verbaux dressés, révélant que 59.000 permis de conduire et cartes grises ont été saisis sur des contrevenants qui n'ont pas pu justifier leur présence dans l'espace public pendant l'application du confinement sanitaire.

Au total, 2.163 véhicules ont été également saisis au dépens des contrevenants du couvre-feu et du confinement sanitaire général, a annoncé Khaled Lahyouni.

Dans le cadre de l'exécution du plan de lutte contre la spéculation sur les marchandises et la rétention de stocks, les autorités tunisiennes ont dressé 1.424 procès-verbaux contre des spéculateurs et arrêté 61 personnes accusées de rétention de marchandises, a-t-il indiqué, ajoutant que 261 véhicules ont été saisis, ainsi que des quantités de produits subventionnés dont 192 tonnes de semoule, 184 tonnes de blé, 34 tonnes de sucre, plus de 16.000 cartons d'huile, plus de 31.000 litres de lait et environ 92.000 œufs.

