Burkina Faso : Le niveau global de mobilisation des ressources budgétaires de l’Etat se chiffre à 1 940,27 milliards de F CFA en 2019

09 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 9 avril (Infosplusgabon) - Un rapport sur la situation d’exécution du budget et de la trésorerie de l’Etat, au 31 décembre 2019, pour une prévision annuelle de 2 107,94 milliards de F CFA, dans la loi de finances révisée, le niveau global de mobilisation des ressources budgétaires de l’Etat se chiffre à 1 940,27 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 92,05% contre 98,01% en 2018, indique le rapport du conseil des ministres.

A la même date, sur une prévision ajustée de crédits de paiement de 2 366,67 milliards de F CFA, le taux d’exécution global des dépenses est de 90,49%, correspondant à un montant de 2 141,58 milliards de F CFA de dépenses ordonnancées, souligne le rapport.

Au titre des soldes budgétaires, l’épargne budgétaire et le solde global sont ressortis respectivement excédentaires de 196,20 milliards de F CFA et déficitaires de 201,31 milliards de F CFA en nette amélioration par rapport à d’une part, une épargne de 187,15 milliards de F CFA et un déficit de 258,73 milliards de F CFA prévus dans la loi de finances révisée et à d’autre part, une épargne de 151,50 milliards de F CFA et un déficit de 314,11 milliards de F CFA à la même période en 2018.

Au titre de la gestion de la trésorerie à fin décembre 2019, il a été décaissé 2 743,74 milliards de F CFA contre des encaissements constatés de 2 673,29 milliards de F CFA.

Il se dégage un solde déficitaire de 73,48 milliards de F CFA au 31 décembre 2019, entièrement couvert par les disponibilités antérieures qui s’élevaient au 31 décembre 2018 à 76,04 milliards de F CFA.

Les principaux équilibres budgétaires et financiers ont été préservés et améliorés en 2019 malgré le contexte socioéconomique difficile.

Le Conseil a instruit la poursuite de la mise en œuvre des mesures pour une optimisation de la mobilisation des recettes budgétaires et une rationalisation des dépenses par le renforcement de l’opérationnalisation du budget programme, la dynamisation du dialogue de gestion et l’amélioration de la qualité de la dépense publique.

