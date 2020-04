Coronavirus : La réponse globale de l'UE à la pandémie de COVID-19 est révélée

09 Avril 2020

Banjul, Gambie, 9 avril (Infosplusgabon) - La Commission européenne et son haut représentant ont établi des plans pour une réponse solide et ciblée de l'UE afin de soutenir les efforts des pays partenaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Selon un communiqué transmis mercredi, l'UE a déclaré que l'action collective de l'Union se concentrerait sur la réponse à la crise sanitaire et aux besoins humanitaires immédiats, le renforcement des systèmes de santé, d'eau et d'assainissement des pays partenaires et de leurs capacités de recherche et de préparation pour faire face à la pandémie, ainsi que l'atténuation de l'impact socio-économique.

"Pour étayer ces actions, l'UE garantira aux pays partenaires un soutien financier de plus de 15,6 milliards d'euros provenant des ressources existantes de l'action extérieure. Avec nos partenaires, nous veillons à ce que l'important financement de l'UE qui leur est déjà alloué soit ciblé pour les aider à faire face à l'impact du coronavirus", indique le communiqué.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a commenté le communiqué : "Le virus ne connaît pas de frontières. Ce défi mondial nécessite une coopération internationale forte. L'Union européenne travaille sans relâche pour lutter contre la pandémie. Nous savons tous que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons arrêter la propagation mondiale du coronavirus. À cette fin, l'UE organisera bientôt une manifestation virtuelle d'engagement pour aider à mobiliser les fonds nécessaires et soutenir l'Organisation mondiale de la santé pour lui permettre de venir en aide aux pays les plus vulnérables".

Josep Borrell, Haut représentant/Vice-Président de l'UE, a ajouté : "La pandémie de coronavirus exige une action mondiale et concertée pour y faire face. L'Union européenne et ses États membres jouent leur rôle dans la lutte contre cette crise sanitaire et ses graves conséquences, tant au niveau national qu'international.

"Si nous faisons tout notre possible pour apporter un soutien à nos citoyens, nous devons également aider nos partenaires dans notre voisinage direct et au-delà à faire face à l'impact qu'elle aura sur leurs moyens de subsistance, leur stabilité et leur sécurité, car leurs problèmes sont les nôtres. Il s'agit d'un combat mondial que nous gagnerons ou perdrons ensemble. La coopération et les efforts conjoints au niveau international et les solutions multilatérales sont la voie à suivre, pour un véritable programme mondial pour l'avenir".

La commissaire chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a expliqué : "Tant que le coronavirus menace des vies quelque part, nous ne serons pas en sécurité. C'est la base de la coopération et des partenariats internationaux. Nous devons travailler ensemble afin de relever nos défis communs. Aujourd'hui, la Commission européenne prend les devants et mène, avec cet important train de mesures mondiales de plus de 15,6 milliards d'euros, le travail conjoint avec nos partenaires, en particulier en Afrique, pour un avenir plus sûr pour nous tous".

Le commissaire chargé du voisinage et de l'élargissement, Olivér Várhelyi, a déclaré : "Dans le cadre de notre réponse globale à la pandémie de coronavirus, nous réorientons plus de 3,8 milliards d'euros des fonds prévus pour les Balkans occidentaux et nos voisins immédiats à l'Est et au Sud, là où se situent aujourd'hui leurs besoins réels : pour répondre d'urgence à la crise sanitaire, pour renforcer les systèmes de santé et pour atténuer l'impact socio-économique de la pandémie. Nous partageons un continent et nous ne pouvons réussir qu'ensemble".

Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises, a lancé un avertissement : "Nous sommes confrontés à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire depuis des décennies. L'impact de l'épidémie de coronavirus sur les pays les plus fragiles, les migrants et les personnes les plus vulnérables risque d'être dramatique. C'est particulièrement le cas dans le cadre confiné et souvent insalubre des camps de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

"C'est pourquoi nous devons répondre vigoureusement à l'urgence de santé publique, nous assurer que les acteurs humanitaires continuent d'avoir accès à leur aide vitale et soutenir le transport et la logistique des principales opérations humanitaires".

Selon l'Union européenne, la réponse de l'UE suit une approche "Team Europe", qui vise à sauver des vies en fournissant un soutien rapide et ciblé à nos partenaires pour faire face à cette pandémie.

Le communiqué a révélé que le plan combine les ressources de l'UE, de ses États membres et des institutions financières, en particulier la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, pour soutenir les pays partenaires et répondre à leurs besoins à court terme, ainsi qu'aux impacts structurels à plus long terme sur les sociétés et l'économie.

"Les premiers paquets Team Europe sont déjà mis en œuvre dans le voisinage immédiat : les Balkans occidentaux, à l'Est et au Sud.

L'UE, en tant qu'acteur mondial et contributeur majeur au système d'aide internationale, va promouvoir une réponse multilatérale coordonnée, en partenariat avec les Nations Unies, les institutions financières internationales, ainsi que le G7 et le G20", souligne la déclaration.

La déclaration ajoute : "L'Union européenne continuera à adapter sa réponse à l'évolution de la situation et à se concentrer sur les pays les plus touchés qui ont besoin d'une aide sanitaire, tels que les pays d'Afrique, les pays voisins, les Balkans occidentaux, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, certaines parties de l'Asie et du Pacifique, l'Amérique latine et les Caraïbes.

"La réponse de l'UE se concentrera sur les personnes les plus vulnérables, notamment les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et leurs communautés d'accueil, et intégrera ses objectifs stratégiques définis dans le "Green Deal" et la stratégie numérique".

Sur l'enveloppe globale de 15,6 milliards d'euros, 3,25 milliards d'euros sont destinés à l'Afrique, dont 1,19 milliard d'euros pour les pays voisins d'Afrique du Nord, indique la déclaration.

Elle a également révélé que l'UE a obtenu, au total, 3,07 milliards d'euros pour l'ensemble du voisinage - 2,1 milliards d'euros pour le Sud et 962 millions d'euros pour les pays partenaires de l'Est - et 800 millions d'euros pour les Balkans occidentaux et la Turquie.

En outre, l'enveloppe globale comprend 1,42 milliard d'euros de garanties supplémentaires pour l'Afrique et le voisinage provenant du Fonds européen pour le développement durable (FEDD), selon le communiqué.

"L'UE soutiendra l'Asie et le Pacifique avec 1,22 milliard d'euros, 291 millions d'euros supplémentaires iront à la région Afrique, Caraïbes et Pacifique, 918 millions d'euros pour soutenir nos partenaires en Amérique latine et dans les Caraïbes et 111 millions d'euros pour soutenir les pays et territoires d'outre-mer", a révélé le communiqué.

