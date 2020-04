Etats-unis: "barrez-la route au discours haineux et à la xénophobie", a exhorté le Secrétaire-général des Nations unies à l'occasion de la célébration du 26ème anniversaire du génocide rwandais

09 Avril 2020

New York, Etats-Unis, 9 avril (Infosplusgabon) - En souvenir des plus de 1 millions de personnes qui, au cours de 100 jours, ont été systématiquement tués au Rwanda, en 1994, le patron des Nations unies a indiqué ce mardi "nous ne devons plus permettre à une telle atrocité de se reproduire".

En honorant la mémoire de toutes les victimes du génocide, mais aussi des survivants du carnage perpétré majoritairement contre les Tutsis, des Hutus et d'autres personnes qui se sont opposés au massacre, le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a souligné dans un message marquant la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, que "nous devons dire non au discours haineux et à la xénophobie, et rejeter les forces de la polarisation, du nationalisme et du protectionnisme".

Un communiqué des Nations unies indique que même si le traditionnel événement commémoratif au siège des Nations unies est passé sous silence à cause de la Pandémie du Covid-19, la journée a été célébrée par une commémoration virtuelle avec une pensée pieuse envers les victimes et les survivants du génocide de 1994 et un engagement renouvelé, entre autres, pour identifier les signes d'alerte précoces et protéger collectivement toutes les personnes affectées par les conflits et les crises.

"Ce n'est qu'en reconnaissant que nous sommes tous issus de la même espèce humaine qui peuple la planète, que nous parviendrons à relever tous les défis qui se présentent devant nous, allant du COVID-19 au changement climatique," a souligné le chef des Nations-unies.

En rappelant une fois de plus que ceux qui ont survécu au génocide inspirent "la réconciliation et la restauration", le Secrétaire général des Nations unies a déclaré que depuis cette épisode sombre de l'histoire de l'humanité, le Rwanda a démontré à la face du monde comment "se relever d'épreuves difficiles, pour soigner et reconstruire une société plus forte et plus durable".

Le communiqué a également informé que le Secrétaire général des Nations unies a exhorté à tout un chacun de s'inspirer "des leçons en cours du Rwanda" en ce qui concerne l'atteinte des objectifs pour le développement durable.

Après avoir soutenu que "ces abominables crimes ont heurté la conscience du monde", le président de l'assemblée générale des Nations unies, Tijjani Muhammad-Bande, a déclaré que c'est "de notre responsabilité collective" de renouveler notre engagement pour protéger les civils et empêcher le génocide de se reproduire.

"L'intervention précoce et rapide est la clé, nous devons accorder une priorité à l'inclusion en consolidant la tolérance, en combattant le discours haineux, et en faisant la promotion du dialogue interculturel," a-t-il ajouté.

En souvenir des victimes, M. Mohammed-Bande a invité tout le monde à "barrer la route à la haine sous toutes ses manifestations", saluant de passage le courage des personnes qui ont survécu au génocide et ceux qui ont tenté d'arrêter les massacres.

"J'adresse mes félicitations à toutes les troupes rwandaises déployées dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations unies à travers le monde", a ajouté M. Bande. "Votre engagement, né de sacrifice, donne espoir à tout le monde" a-t-il ajouté.

"Au cours des 26 dernières années, à signaler, le Rwanda est devenue célèbre pour sa stabilité et sa prospérité", a déclaré le président de l'assemblée générale des Nations unies, avant d'ajouter "nous espérons encore de lendemains meilleurs pour les Rwandais, qui demeurent unis dans leur engagement pour une réconciliation".

"Nous devons apprendre de leur expérience," a-t-il conclu, "nous devons nous rappeler de Kwibuka, lorsque commencera la période de deuil national".

FIN/INFOSPLUSGABON/ALB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon