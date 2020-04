Le ministère libyen de l'Intérieur accuse les forces de Haftar d'avoir coupé l'eau potable sur Tripoli

08 Avril 2020

Tripoli, Libye, 8 avril (Infosplusgabon) - Le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale a estimé, mercredi que couper l'eau de la capitale, Tripoli et ses environs, était un "crime de guerre", deux jours après qu'un groupe armé ait pris d'assaut le système Hassouna Sahel Al-Jafara d'adduction de l'eau de la rivière artificielle, accusant les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar d'être derrière cette coupure.

Dans un communiqué, le ministère a réitéré ses accusations contre les forces de Haftar de couper l'eau de la capitale Tripoli et sa banlieue, qualifiant cet acte de "violation des droits de l'homme et des lois nationales et internationales".

Il appelé "les organismes internationaux et les organisations des droits de l'homme à documenter ce crime et à rechercher les auteurs, conformément aux mécanismes du droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité relatives à la Libye".

Lundi, l'Autorité de gestion de la rivière artificielle a annoncé qu'un groupe armé a pris d'assaut le site d'al-Chweiref du système Hassouna - Sahel Al-Jafara d'adduction d'eau potable, et forcé les travailleurs du site à fermer toutes les vannes de contrôle du débit et à arrêter le fonctionnement des puits de forage, ce qui a entraîné l'interruption de l'alimentation de l'eau de la capitale, Tripoli, et des villes voisines.

Régulièrement, l'approvisionnement de l'eau à partir du fleuve artificiel est interrompu dans la capitale Tripoli et les autres villes libyennes pour diverses raisons, aussi bien pour faire pression sur des politiciens pour obtenir des concessions ou la libération d'un parent, que de manière gratuite à travers des sabotages et destructions des infrastructures hydrauliques ou sous l'effet des affrontements armés.

Le fleuve artificiel draine quotidiennement des millions de mètres cubes d'eau potable à partir des nappes phréatiques du fin fond du désert libyen vers les régions de l'Ouest et du Centre où se trouvent les agglomérations urbaines, une importante densité de la population et les grands domaines agricoles.

