Trente nouveaux cas de coronavirus décelés, mercredi, en Guinée

08 Avril 2020

Conakry, Guinée, 8 avril (Infosplusgabon) - L’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) en Guinée a décelé, mercredi, 30 nouveaux cas de personnes testées positives au coronavirus, portant ainsi à 164 le nombre total des malades depuis la découverte du premier cas, le 12 mars dernier, dont cinq guéris, aucun décès.

Ces nouvelles découvertes ont été faites 48 heures après l’annonce du plan de riposte économique du gouvernement contre le Covid-19, estimé à 3.000 milliards de franc guinéen, soit 330 millions de dollars US.

En une semaine, l’ANSS a enregistré environ 100 nouveaux cas positifs, ce qui a incité les responsables de la structure et du ministère de la Santé à tirer la sonnette d’alarme en vue de mettre davantage en garde les populations contre les risques élevés d’une contamination à grande échelle où les plus grosses installations sanitaires, datant de l’époque coloniale, ne répondent pas aux normes requises des hôpitaux conventionnels.

L’hécatombe, provoquée par la fièvre hémorragique à virus Ebola entre 2012 et 2015 qui a fait plus de 2.000 morts, a poussé le gouvernement, aidé par des bailleurs de fonds, à rénover pour plus de 200 millions de dollars, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Donka, non encore inauguré, qui a reçu les malades grâce, indique-t-on, à sa capacité d’accueil avec 700 lits.

Dans sa croisade contre le Covid-19, le Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, a annoncé, lundi soir, l’adoption d’un plan de riposte économique à la crise sanitaire du COVID-19, adossé à 33 mesures spécifiques qui s’articulent autour de trois axes.

Le plan de riposte prendra en charge pour trois mois les factures des abonnés au tarif social de l’électricité à compter de ce mois d’avril pour un coût de 456 milliards de francs guinéens. Aussi, l’État prendra également en charge pour trois mois, les factures des abonnés au tarif social de l’eau sur la même période pour un coût de 24 milliards de francs guinéens.

Les échéances de paiement des factures d’eau et d’électricité pour l’ensemble des autres abonnés non commerciaux seront décalées de trois mois.

Les prix des produits de santé, notamment pharmaceutiques et équipements de santé et des denrées de première nécessité, sont gelés sur la période de la pandémie, les loyers sur les bâtiments publics et privés sont bloqués d’avril à décembre 2020.

Le gouvernement a accordé la gratuité des transports publics en bus pour trois mois à partir de ce mois d’avril, ce qui représente un effort de l’État à hauteur de 6 milliards de francs guinéens.

Le transport public par voie ferroviaire (Conakry Express) est également gratuit pour trois mois à compter de la même période, soit un coût de 02 milliards de francs pour l'Etat.

"Les projections disponibles ne sont pas rassurantes non plus. La progression déjà inquiétante du virus pourrait être encore plus fulgurante", a averti le chef du gouvernement, qui a rappelé que le Président Alpha Condé a instauré récemment l’état d’urgence pour renforcer de manière plus efficace la lutte contre la propagation du COVID-19.

Selon le Premier ministre, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait un taux de croissance de l’économie nationale de 6% en 2020 contre 5,6% en 2019.

Il est fort probable que les conséquences du COVID-19, a-t-il souligné, se traduiront par une baisse qui pourrait atteindre environ 1% du Produit intérieur brut (PIB) en 2020.

Le niveau de l’inflation devrait aussi s’écarter de la trajectoire prévue, tandis que le déficit budgétaire devrait s’aggraver, en passant de 3,4 à 6% du PIB face à l’accroissement inévitable des besoins de financement pour apporter une riposte économique à la pandémie.

La composante sociale du plan de riposte, a expliqué le chef du gouvernement, vise à apporter une aide appropriée aux populations, en particulier aux plus démunies.

Ainsi, dès cette semaine, l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES), fer de lance de la politique sociale du gouvernement, commencera à exécuter un plan d’urgence de 439 milliards de francs guinéens pour mener, entre autres, une campagne de sensibilisation et la distribution de kits de protection.

Le Fonds de riposte sera alimenté par l’État à travers différentes sources de financement déjà identifiées et par les contributions volontaires des particuliers et des entreprises, selon le chef du gouvernement.

A l’appel de la ligue islamique, rappelle-t-on, les fidèles musulmans ont été invités à observer, depuis mardi, un jeûne de trois jours en vue d’annihiler les effets néfastes du Covid-19.

