Trente nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés au Burkina Faso

08 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 8 avril (Infosplusgabon) - Trente nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus ont été enregistrés, mercredi au Burkina Faso, portant à 414, le nombre total de cas depuis le 9 mars, a annoncé le Service d'information du gouvernement (SIG).

Selon le communiqué du SIG, "30 nouveaux cas confirmés dont 24 à Ouagadougou et 06 à Bobo-Dioulasso", ont été enregistrés à la date du 7 avril. Aussi, 07 guérisons, portant à 134, le total des guérisons et 04 décès, dont 02 à Ouagadougou et 02 à Bobo-Dioulasso, portant à 23, le total des décès ont été enregistrés.

Au total, 414 cas ont été confirmés dont 148 femmes et 266 hommes, depuis le 09 mars 2020. Selon la même source, 257 cas sont sous traitement.

Le gouvernement remercie tous les acteurs pour leur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie à Coronavirus.

Le gouvernement rappelle aux populations que c’est le respect strict des mesures édictées qui permettra de limiter la propagation de la maladie.

